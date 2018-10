Delrio | Renzi non si ricandiderà a segreteria PD

blogo

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Chi sarà il candidato alladel Pd dell'areaana? È questa la vera domanda che circola nel partito dopo la manifestazione di ieri a Piazza del Popolo che ha avuto un certo successo. Matteoin prima persona non si candiderà, anche perché i sondaggi lo danno per spacciato e non vuole inanellare un'altra tremenda sconfitta. Neanche il suo amico più fidato, Graziano, vuole farsi avanti, ma proprio lui oggi ha spiegato quale sarà il ruolo dell'ex Premier al congresso:"Matteonon vuole essere in campo in questo momento, la sua è una scelta definitiva, non è in campo ma vuole aiutare una soluzione che sia unitaria. Questo lo so per certo perchè siamo amici"E sulla propria candidatura ha spiegato:"Non mi ritengo adatto, non tutti possono fare tutto. Ad esempio, Bersani non era adatto a fare il segretario e per questo, anche se siamo amici, ho appoggiato ...