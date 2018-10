DEF | TRIA | UE STIA TRANQUILLA | DEFICIT SCENDERÀ Commissione | Fuori dai

DEF - Tria non parteciperà all'Ecofin di domani. Di Maio : 'Ue fa terrorismo sui mercati' : 'Non c'è nessuna ragione di emergenza per cui debba rientrare il ministro dell'Economia'. Lo precisa il vicepremier Luigi Di Maio interpellato dai cronisti a margine di un incontro al Mise. Il ministro osserva che nei prossimi giorni ci saranno diversi incontri di governo per '...

"Il rientro di Tria? Era già programmato. Non c'è nessun motivo per mettere in discussione il 2 - 4% di DEFicit" : "Non c'è nessuna motivazione per mettere in discussione il 2,4%" del rapporto deficit-pil. "Siamo tutti convinti, il governo è compatto". Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, al termine di un incontro con i sindacati al Mise."Non c'è nessuna ragione di emergenza per cui debba rientrare il ministro dell'Economia, credo fosse già programmato". Lo precisa il vicepremier Di Maio interpellato dai cronisti. ...

DEF - Moscovici : «DEFicit italiano al 2 - 4% è deviazione significativa». Tria rientra a Roma - niente Ecofin : «Ciò che posso dire adesso è che quanto indicato dall’Italia è una deviazione molto, molto significativa» rispetto agli impegni di bilancio. Lo ha detto all’Eurogruppo il commissario Ue Pierre Moscovici precisando che per quanto riguarda il deficit/pil nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione. Tria non partecipa all’Ecofin di ...

Manovra - la prima prova di Tria in Ue : “Tranquilli - il debito scenderà”. Dombrovskis : “Il DEF per ora non rispetta regole” : “Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la Manovra” assicura il ministro dell’Economia Giovanni Tria entrando al vertice dell’Eurogruppo, la riunione di tutti i ministri delle Finanze della zona euro. Anzi, ha aggiunto Tria: i partner europei a stare “tranquilli” perché il “il rapporto debito/Pil scenderà” nel 2019 che è il vero fardello dell’economia italiana ...

