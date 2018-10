Def | più deficit per tutti | tanto chi se ne frega L’importante è fare la sceneggiata

Salvini incrocia Mattarella e smorza le tensioni sul Def : 'Non voglio Italia più indebitata' : Il vicepremier: 'Le misure della manovra servono per cambiare rotta'. Di Maio si scaglia invece contro Pd e Forza Italia: 'creano terrorismo mediatico sugli effetti dello spread' -

Deficit al 2 - 4%? Macché allarme Con Renzi (e non solo) era più alto : Tutti o quasi i governi degli ultimi 10 anni hanno usato un diffeRenziale ben più alto del 2,4%, con l'eccezione dell'esecutivo Gentiloni nel 2017 che vi si è scostato dello 0,1% Segui su affaritaliani.it

De Bortoli contro il Def : "Di Maio grida al complotto - non ha più argomenti. E Salvini tra poco dirà 'Molti nemici - molto onore'" : "Quando si arriva a gridare al complotto vuol dire che non si hanno più argomenti. Mi ricorda il centrodestra degli anni passati". Ospite a Mezz'ora in più Ferruccio De Bortoli commenta così la sparata del vicepremier Di Maio contro l'opposizione dem e forzista, ricordando la "banalizzazione dello spread fatta in passato anche da Berlusconi".L'ex direttore del Corriere ne ha anche per l'altro vicepremier Salvini, il cui 'me ...

"Bene il 2 - 4% - ma più investimenti" La Cgil apre con riserva al Def : "Il rapporto deficit/Pil al 2,4% non è un’operazione da criticare. Va letta nelle proprie finalità. Ha senso ragionare di misure espansive e provare a forzare la flessibilità in sede europea se l’operazione che si fa è anticiclica, collocando cioè risorse per gli investimenti, perché se non si rimette in moto l’economia in maniera strutturale, anche sul lavoro, quelle ...

Di Maio : "Nel Def più grande piano di investimenti della storia" : Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico del Governo Conte, è stato stamane ospite di Maria Latella nel programma L'intervista di SkyTg24 poi ha parlato anche al Global Forum per la democrazia diretta.Alla giornalista di Sky, Di Maio ha detto:"Appena il Def sarà pubblicato si vedrà che c'è il più grande piano di investimenti della storia italiana"Poi, alle domande sulle reazioni che ieri i mercati hanno ...

Manovra - Di Maio sul Def “Il più grande piano di investimenti”/ Ultime notizie video - parla il Ministro : Manovra, Di Maio sul Def “Il più grande piano di investimenti della storia”. Ultime notizie, l'intervista del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico ai colleghi di SkyTg24(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 12:35:00 GMT)

Quota 100 e minime più alte : le pensioni dopo il Def : Almeno 38 anni di contributi e 62 anni di età: questi dovrebbero essere i requisiti per l'uscita dal lavoro. Restano da...

Manovra - Fico : “Deficit eccessivo? Siamo una Repubblica forte chiedo a tutti di essere più tranquilli” : “E’ una Manovra che rimane nei parametri europei. E’ un’iniezione di liquidità nell’economia reale che può aiutare i cittadini in difFicoltà. Quando un Paese è stabile e fa crescere lassa economia potrebbe avviarsi un ciclo virtuoso”. Questo il commento al Def del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, al Tempio di Adriano a Roma per l’inaugurazione della targa in memoria degli ebrei romani. Il presidente Fico sui dubbi ...

"Manovra del popolo" - Deficit al 2 - 4%/ Conte : "Piano investimenti più grande di sempre". Di Maio esulta - video : Manovra, Tria vs Di Maio “deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 00:19:00 GMT)

Def - scontro sul Deficit : Tria propone il 2 - 1% - Di Maio e Salvini chiedono di più : All'incontro, presieduto dal premier Giuseppe Conte, appena rientrato dagli Stati Uniti, partecipano tra gli altri il ministro dell'economia, Giovanni Tria, i vicepresidenti del consiglio, Luigi Di ...

Deficit - il 2% non è più un tabù : governo pronto a sforare l'1 - 6% : Da una parte il braccio di ferro sulla manovra economica, dall'altra le difficoltà col decreto Genova. Il governo gialloverde è in un memento di estrema difficoltà. Ma Luigi Di Maio prova a rassicurare tutti respingendo le accuse che gli vengono mosse da tutti i fronti. "Ci metto la faccia", assicura ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital promettendo che "ci sarà il rifinanziamento della cassa integrazione per le aziende in cessazione". ...

