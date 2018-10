Def | Moscovici | «Deficit italiano al 2 | 4% è deviazione significativa» Tria anticipa il

Def - Moscovici “Deficit 2 - 4% fuori da parametri Ue”/ Ultime notizie Manovra - Tria “tranquilli - debito scende” : Manovra, Tria “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Ma Eurogruppo e Moscovici temono(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 16:30:00 GMT)

Def - Moscovici : «Deficit italiano al 2 - 4% è una deviazione molto significativa dai parametri Ue» : «Ciò che posso dire adesso è che quanto indicato dall’Italia è una deviazione molto, molto significativa» rispetto agli impegni di bilancio. Lo ha detto all’Eurogruppo il commissario Ue Pierre Moscovici precisando che per quanto riguarda il deficit/pil nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione. Dombrovskis: «I piani di bilancio italiani ...

Def - Moscovici : «Deficit italiano al 2 - 4% fuori dai parametri Ue» : Doppio test per le scelte di politica economica delineate dall’esecutivo M5s-Lega nella Nota di aggiornamento del Def. Il primo è con l’Europa; il secondo, è l’ennesima prova dei mercati dopo la decisione di prevedere un rapporto debito - Pil al 2,4%, per i prossimi tre anni. Il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas: la manovra italiana sarà discussa» domani, 2 ottobre, durante la riunione settimanale del ...

Tria : Ue tranquilla - debito scenderà Moscovici : deviazione Deficit ampia : 'Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra': lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria entrando all'Eurogruppo e rispondendo alle domande dei giornalisti. Il ministro ha invitato i partner europei a stare 'tranquilli', e ha anche rassicurato sul fatto che 'il ...

Def - Moscovici minaccia l’Italia : ‘Debito esplosivo - sanzioni possibili’ : Mentre i membri del governo e i parlamentari della maggioranza, soprattutto del M5S, si affacciavano dalle finestre di Palazzo Chigi e scendevano in piazza Colonna a festeggiare l’approvazione del Documento di economia e finanza, c’era gia' chi affilava le armi per rovinare i piani dell’esecutivo gialloverde. I soldi per reddito di cittadinanza [VIDEO], abolizione della legge Fornero e avvio della flat tax sono finalmente stati trovati, vincendo ...

Moscovici : Deficit strutturale Italia potrebbe aumentare : Pierre Moscovici, commissario agli affari economici UE, ha affermato che i provvedimenti decisi ieri sera dal governo Italiano nella Nota di aggiornamento al Def, Documento di economia e finanza, la base della prossima Legge di bilancio, potrebbero determinare un incremento del deficit strutturale. Moscovici ha però stemperato i toni asserendo che la Commissione UE non ha ...

Deficit 2 - 4% : spread sfonda 270 punti. Moscovici : il debito impoverisce : Prime reazioni dopo l’annuncio dell’approvazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, in vista della Manovra: i mercati quindi si sono fatti sentire. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi arriva a sfondare la soglia di 270 punti base alla riapertura delle Borse. Tutto questo il giorno dopo il fatidico Consiglio dei ministri che ha visto alzare la bandiera di Lega e 5 Stelle, che volevano (e hanno ottenuto) un rapporto ...

Deficit - Moscovici avverte l'Italia : "Continueremo il dialogo con il governo italiano, dicendo loro ancora che rispettare le regole non è per noi, ma per loro, perché quando un Paese si indebita, si impoverisce ". E' quanto ha sostenuto ...

Def - Di Maio : “Moscovici? Preoccupazioni legittime. Ma debito scenderà con crescita inaspettata” : Luigi Di Maio ha definito “legittime” le Preoccupazioni del Commissario agli Affari Economici della Ue Pierre Moscovici, che ha detto che è interesse dell’Italia rispettare le regole di bilancio. “Non sono preoccupato per l’aumento dello spread, il debito scenderà perché quest’anno creeranno una crescita economica inaspettata. Siamo intenzionati a ripagare il debito, vi assicuro che il debito scenderà”. Così il vicepresidente del Consiglio ...

Manovra del Popolo - con Deficit 2 - 4% governo sfida Ue. Moscovici la vede male mentre Borghi punta su BTP e gela Draghi : Niente da fare, alla fine hanno vinto le colombe: precisamente, contro il rigore del falco del ministro dell'economia Giovanni Tria, hanno avuto la meglio, dopo 12 ore circa di trattative, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Niente deficit-Pil "ben al di sotto del 2%", come aveva ordinato qualche ...

