Def | da Berlino nessuna critica Il ministero delle Finanze ad Affari

affaritaliani

: RT @StartMagNews: Le prime reazioni dei giornali in #Germania sulla Nota di aggiornamento al #Def approvata ieri dal governo italiano. L’ap… - Rona1967 : RT @StartMagNews: Le prime reazioni dei giornali in #Germania sulla Nota di aggiornamento al #Def approvata ieri dal governo italiano. L’ap… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Le prime reazioni dei giornali in #Germania sulla Nota di aggiornamento al #Def approvata ieri dal governo italiano. L’ap… - StartMagNews : Le prime reazioni dei giornali in #Germania sulla Nota di aggiornamento al #Def approvata ieri dal governo italiano… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Nessuno schiaffo e nemmeno un avvertimento dalla Germania, come qualcuno avrebbe potuto aspettarsi, al governo italiano dopo l'approvazione del Def che fissa il rapporto deficit/Pil al 2,4% per i prossimi tre anni.sceglie la linea del 'wait and see' Segui sutaliani.it