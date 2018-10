De Rossi e Pastore dopo la sosta

Giuseppe Rossi positivo - parla l’agente Pastorello : “è un chiaro caso di contaminazione involontaria” : L’agente dell’attaccante è intervenuto sulla positività del proprio assistito, sottolineando come si tratti di contaminazione involontaria Una notizia spiazzante, arrivata come un fulmine a ciel sereno. La positività di Giuseppe Rossi non ha sorpreso solo il diretto interessato, ma anche il suo agente Pastorello che, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com ha provato a spiegare la situazione: “è un chiaro caso ...

Milan-Roma - le pagelle dei gialloRossi : Nzonzi - errore fatale. Pastore è un fantasma : dal nostro inviato MILANO Le fasce sono mezze rotte, l'attacco è spuntato. La difesa balbetta, il portiere è a due facce. Nzonzi bene, ma l'errore è fatale. OLSEN 5,5 Interventi buoni su Higuain, Suso ...

Roma-Atalanta 3-3 : gialloRossi in rimonta. Pastore-tacco - Manolas firma il pari : La Roma pareggia con l'Atalanta all'Olimpico in rimonta , 3-3, . In gol Pastore con il tacco, Castagne, Rigoni per due volte, Florenzi e Manolas. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

Torino-Roma 0-0 La Diretta Di Francesco schiera Pastore con De Rossi e Strootman : Un grande classico della Serie A apre la stagione dello Stadio Olimpico Grande Torino: i padroni di casa ospitano infatti la Roma. Entrambe le squadre sembrano essersi mosse bene durante il mercato...

LIVE Torino-Roma - Serie A in DIRETTA : i nuovi gialloRossi all’esame granata - Pastore-Kluivert sfidano Belotti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Torino-Roma, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata sfidano in un match durissimo i giallorossi guidati da Eusebio Di Francesco: incontro che va in scena alle 18.00. Uno scontro davvero interessante, che negli anni ha visto i capitolini spesso e volentieri in difficoltà. La banda di Mazzarri davanti al pubblico di casa proverà a far di ...

Icc - Real Madrid-Roma 2-1 : i gialloRossi non brillano. Si salvano Pastore - Florenzi e Kluivert : Kevin Strootman in gol contro il Real Madrid. Epa Troppo Real, soprattutto nel primo tempo, quando Lopetegui per la prima volta in questa International Champions Cup mette dentro un po' tutte le sue ...