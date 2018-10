David Rossi | perquisito Monteleone delle Iene | “Attacco a segretezza delle fonti”

Caso David Rossi - la pocura di Genova fa perquisire la casa del giornalista de Le Iene Monteleone : I giudici hanno disposto l'atto per acquisire i file del computer per cercare di svelare l'identità dell'uomo che ha raccontato di festini a luci rosse a cui partecipavano i magistrati titolari delle indagini sulla morte del capo della comunicazione di Mps

Monica De Rossi/ Uccisa da coltellata dell'ex compagno Davide Tomasi che tenta il suicidio (Amore Criminale) : Monica De Rossi, la donna fu Uccisa da una coltellata alla schiena del suo ex compagno Davide Tomasi che poi tentò il suicidio riuscendo a sopravvivere. (Amore Criminale)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 07:34:00 GMT)

La misteriosa morte di David Rossi - dal volo dalla Rocca Salimbeni al giallo dell’orologio : Archiviato due volte dalla Procura di Siena il 'suicidio' di David Rossi, volato giù dal terzo piano della Rocca Salimbeni, continua a non convincere. L'esame dell'orologio ritrovato accanto al cadavere dimostra che il Sector di Rossi è stato lanciato dalla finestra dopo che il manager MPS era precipitato. Qualcuno ha cercato di simulare il suicidio?Continua a leggere

David Rossi/ Chi ha ucciso il capo comunicazioni di Monti dei Paschi di Siena? (Quarto Grado) : David Rossi, chi ha ucciso il capo comunicazione di Monte dei Paschi di Siena? Continuano le indagini con la perizia sull'orologio del manager, caso riaperto (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 10:36:00 GMT)

“Come il padre”. Davide - il figlio di Vasco Rossi. È il suo momento. Lo avete mai visto? 32 anni - ecco perché si parla di lui : All’anagrafe è Davide Rossi, ma per tutti è semplicemente il figlio di Vasco Rossi. Davide è forse il più famoso erede dell’artista di Zocca, ha 32 anni e ha presentato su ‘Adnkronos Live’ il suo debutto artistico come cantante col singolo ‘A morire ci penso domani’, uscito il 14 settembre su etichetta Believe, che anticipa l’uscita dell’album. “È un periodo della mia vita in cui mi sento felice e pieno ...

“Come il padre”. Davide - il figlio di Vasco Rossi. È il suo momento. Lo avete mai visto? 32 anni - ecco perché si parla di lui : All’anagrafe è Davide Rossi, ma per tutti è semplicemente il figlio di Vasco Rossi. Davide è forse il più famoso erede dell’artista di Zocca, ha 32 anni e ha presentato su ‘Adnkronos Live’ il suo debutto artistico come cantante col singolo ‘A morire ci penso domani’, uscito il 14 settembre su etichetta Believe, che anticipa l’uscita dell’album. “È un periodo della mia vita in cui mi sento felice e pieno ...

David Rossi - Giannarelli (M5S Toscana) : “Corpo e orologio non sono caduti insieme. Si riaprano le indagini” : Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Toscana, Giacomo Giannarelli, chiede la riapertura delle indagini sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato da una finestra di Rocca Salimbeni, il 6 marzo del 2013. A suscitare la reazione del consigliere M5S è stato l’articolo de Ilfattoquotidiano.it a firma di Davide Vecchi, in cui si riportano gli esiti di una perizia effettuata ...

David Rossi - Mps/ Quando è caduto non indossava l'orologio : gettato dalla finestra dopo il “suicidio” : David Rossi, Mps: Quando è caduto non indossava l'orologio. È stato gettato dalla finestra dopo il “suicidio”: lo stabilisce una perizia richiesta dalla famiglia del manager(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:07:00 GMT)

David Rossi - “orologio del manager gettato dalla finestra 20 minuti dopo la sua morte” : L’orologio di David Rossi è stato gettato dalla finestra dell’ufficio venti minuti dopo il corpo del manager. Quella che fino a oggi era una ipotesi investigativa oggi ha un riscontro oggettivo: una perizia svolta sull’orologio certifica come il lato della cassa che ha attutito il colpo al suolo è l’opposto di quello che avrebbe impattato se fosse stato al polso dell’uomo. Lo studio è stato disposto dai familiari di ...

DavidE ROSSI/ Il figlio del rocker si trasforma in tentatore e esce con un nuovo brano (Temptation Island Vip) : DAVIDE ROSSI, il figlio di Vasco, sarà tra i protagonisti di Temptation Island Vip. La possibilità di mettersi in mostra, ma anche cosa significa essere figlio del rocker.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 21:19:00 GMT)

Davide Rossi/ Il figlio di Vasco diventa tentatore (Temptation Island Vip) : Davide Rossi, il figlio di Vasco, sarà tra i protagonisti di Temptation Island Vip. La possibilità di mettersi in mostra, ma anche cosa significa essere figlio del rocker.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Davide Rossi parla di Vasco - figlio e fan orgoglioso ma “procedo per la mia strada” : Davide Rossi parla di Vasco, suo padre. Si dice un figlio orgoglioso e un fan del Blasco nazionale ma vuole proseguire per la propria strada. La musica è ormai un vizio di famiglia: dopo il grande successo di Vasco Rossi, anche suo figlio Davide ha deciso di intraprendere la carriera al fianco delle sette note. Quel cognome è indubbiamente un peso da portare e Davide Rossi spiega di voler procedere per la propria strada, in autonomia. ...

Davide Rossi - il figlio di Vasco Rossi con "A morire ci penso domani" : La musica rock ha un nuovo e promettente esponente. Si tratta di Davide Ross i che con il singolo 'A morire ci penso domani' si appresta a debuttare nel panorama musicale di oggi. Un illustre ...

Davide Rossi lancia il singolo A morire ci penso domani : il figlio di Vasco debutta in radio : Davide Rossi lancia il singolo A morire ci penso domani. Il figlio di Vasco approda in radio con un brano che sarà disponibile per tutte le radio a partire dal 14 settembre, con un testo scritto da Lorenzo Mastropietro. Il brano è anche l'apripista di un disco che potrebbe arrivare molto presto ma che ancora non ha una data di uscita ufficiale. Queste le parole di Davide Rossi per presentare A morire ci penso domani, nuovo singolo in radio ...