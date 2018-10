Da Visceral a Telltale Games | ecco tutti i principali studi di sviluppo che hanno chiuso

eurogamer

: #Telltale, #Visceral, #CapcomVancouver e altri: ecco gli studi che hanno chiuso negli ultimi 12 mesi. - Eurogamer_it : #Telltale, #Visceral, #CapcomVancouver e altri: ecco gli studi che hanno chiuso negli ultimi 12 mesi. - rossi20_rossi : Nooooo parecchi titoli giocati della talltale dopo visceral anche loro che crisi per carita -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) L'industria del gaming ha raggiunto nuovi traguardi dal punto di vista finanziario lo scorso anno, ma la sicurezza del lavoro degli sviluppatori sembra più fragile che mai. Alcune delle persone che realizzano giochi che amiamo sono esposte a improvvisi licenziamenti e a periodi di crisi. Glios di successo, che producono giochi basati su alcune delle più amate licenze come Marvel, Star Wars e Batman,. Nella sua storia, EA haquasi una dozzina diprecedentemente acquisiti, tra cui Westwood, Maxis e Black Box.La chiusura disi aggiunge agli ormai 10chiusi completamente negli ultimi 12 mesi. 275 Dipendenti sono stati licenziati improvvisamente, anche se per il momento ne restano 25 per "adempiere agli obblighi della società", ha affermatoin una dichiarazione tutt'altro che incoraggiante sul futuro del team.Read ...