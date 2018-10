Da vergogna! La foto della falsa morte di Checco Zalone che gira sul web

caffeinamagazine

(Di lunedì 1 ottobre 2018)morto? Forse qualcuno ha scambiato il 1 ottobre con il 1 aprile: è quella la data del consueto pesce d’aprile. L’attore barese non ha avuto alcun incidente stradale: è vivo e vegeto e si gode i suoi grandi amori, ovvero moglie e figlioletta. Da questa mattina sui social si è scatenato il panico: la notizia di un incidente mortale che ha coinvoltoha fatto presto il giro del web. A rilanciare la notizia uno dei tantissimi portali di ‘fake-news’: “Il Messangero.it”. Il nome molto simile al quotidiano romano deve aver tratto in inganno in tantissimi tant’è che molti hanno creduto e ricondiviso la notiziadifacendola diventare virale. ( dopo la) “Un tragico incidente stradale. È avvenuto a Milano nella notte di domenica e lunedì e ha eclissato per sempre la stella di ...