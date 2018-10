Da Monterotondo a Boston. La storia di Giuseppe Romano

agi

(Di lunedì 1 ottobre 2018) La passione coltivata sin dall’infanzia per l'elettronica, la fisica e la programmazione informatica, trasmessa dal padre, un brillante percorso di studi universitari, una buona dose di coraggio e una spiccata propensione al viaggio. È questa la formula del successo che ha portato, classe 1982, da, al Massachusetts Institute of Technology (MIT) e, recentemente, anche alla NASA. Maggiore di una famiglia di cinque figli,è nato a Napoli ed è cresciuto tra Mentana e, a due passi dalla capitale. Dopo la maturità con indirizzo elettronica e telecomunicazioni, la laurea triennale e specialistica in ingegneria delle Telecomunicazioni, nel 2006 si è avviato verso la ricerca, con l’opportunità di frequentare prestigiose università straniere. In ...