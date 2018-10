Cristiano Ronaldo accusato di stupro Spunta un accordo per evitare la denuncia

Champions League 2018/19 : la Juventus - senza Cristiano Ronaldo - vuole solo vincere contro lo Young Boys : Dalla vittoria nel big match contro il Napoli al clamoroso ed inaspettato addio di Beppe Marotta. Un sabato sera ricco di colpi di scena per il popolo bianconero, che ha visto la propria squadra allungare in classifica sulla rivale più diretta e subito dopo è rimasto colpito dalle parole di uno dei dirigenti che ha riportato la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo. Questo, però, è già il passato perché gli impegni in campo ...

Carlotta Ferlito pazza della Juventus e di Cristiano Ronaldo : “un’esperienza mistica vedere CR7” : Carlotta Ferlito, in occasione dell’ultima giornata di campionato, si è fiondata all’Allianz Stadium dove ha potuto essere spettatrice del match contro il Napoli e vedere da vicino Cristiano Ronaldo Carlotta Ferlito, atleta della Nazionale italiana di ginnastica artistica, questo sabato si è recata all’Allianz Stadium dove ha potuto godere dello spettacolo regalato dalla sua squadra del cuore. Nel match visto dalla 23enne ...

Cristiano Ronaldo al servizio della Juve : meno gol - ma è primo nella classifica degli assist : Quanti gol farà Cristiano Ronaldo alla Juve? La domanda ce la sentiamo ripetere da luglio. In pochi si sono concentrati però sugli altri aspetti del gioco di CR7, specialmente quando si parla di lui ...

Colpo di scena Milan - vicino l’acquisto di Cristiano Ronaldo : il retroscena clamoroso che arriva dalla Spagna : Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il Milan sarebbe stato vicino all’acquisto di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2017 Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Colpo del secolo consumatosi nel corso dell’ultima estate grazie ad una pazzesca intuizione del presidente Andrea Agnelli. Fassone e Mirabelli – Foto Lapresse La voglia di CR7 di lasciare il Real Madrid e subito i contatti con Jorge Mendes, trasformatisi ...

Le Iene – Sorrentino ed il ‘colpo del secolo’ ricevuto da Cristiano Ronaldo : lo scherzo esilarante al portiere del Chievo [VIDEO] : Stefano Sorrentino vittima di uno scherzo de ‘Le Iene’: il portiere del Chievo Verona va a controllo da un finto dottore dopo il colpo ricevuto da Cristiano Ronaldo durante un match di Serie A, ma è tutta una messa in scena! Nella prima giornata di campionato Stefano Sorrentino si è scontrato con Cristiano Ronaldo finendo a terra privo di sensi. Il portiere del Chievo Verona, dopo aver riportato un trauma cranico, è guarito ...

Cristiano Ronaldo risponde alle accuse di stupro : Cristiano Ronaldo Dopo Hollywood lo scandalo delle molestie arriva anche nel mondo del calcio ed il primo a farne le spese è addirittura Cristiano Ronaldo . L'accusa di stupro nei confronti del campione della Juventus è arrivata di recente attraverso le pagine del magazine ...

Cristiano Ronaldo è stato vicino al Milan/ “Lo stava comprando prima della Juventus : offerta da 150 milioni” : Cristiano Ronaldo è stato vicino al Milan. Il retroscena dalla Spagna: “offerta da 150 milioni prima della Juventus”. Le ultime notizie sul fuoriclasse portoghese e l'addio al Real Madrid(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 22:16:00 GMT)

PIATEK DA RECORD : 8 GOL IN 6 PARTITE / Genoa - è l'anti-Cristiano Ronaldo per la classifica marcatori? : Genoa, Krysztof PIATEK da RECORD. Ultime notizie, il polacco non si ferma più e i top club europei sono sulle sue tracce: ecco i numeri da primato dell'ex KS Cracovia(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:51:00 GMT)

Juventus choc - lascia Beppe Marotta. Non va tutto liscio : le voci su Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo : ... la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. Rimarrò nella Juve come direttore generale dell' area sport. Per ...

Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sull’accusa di stupro : “Lei vuole solo farsi pubblicità - diventare famosa grazie a me” : Cristiano Ronaldo rompe il silenzio e risponde alle accuse di stupro di Kathryn Mayorga: “Quello che hanno detto oggi sono falsità. Fake news”, ha commentato nel corso di una diretta Instagram dopo la gara Juventus-Napoli. La ragazza americana era uscita allo scoperto, dopo che il caso era già esploso lo scorso anno, con un’intervista al settimanale tedesco Der Spiegel dove confermava la violenta aggressione avvenuta, stando ai ...

Siviglia - André Silva inarrestabile : meglio di Cristiano Ronaldo al debutto in Liga : André Silva non si ferma più. Dopo aver rifilato una doppietta al Real Madrid nel turno infrasettimanale di Liga, l'attaccante portoghese è tornato a segnare anche sabato, quando è stato protagonista ...

Fifa 19 Sfide Creazione Rosa : Cristiano Ronaldo OTW – Requisiti - premi e soluzioni! : Proseguono Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quelle del gruppo “Cristiano Ronaldo OTW” rilasciata il 29 settembre e disponibile per 2 giorni. Importante sottolineare che, come […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: Cristiano Ronaldo OTW – ...

Marotta lascia la Juventus - la sua storia : dai colpi a parametri zero all'arrivo di Cristiano Ronaldo : "Politica di rinnovamento" dice l'ad che occuperà, a fine mandato, il ruolo di direttore generale dell'area sport. Fino a quando? Difficile dirlo ufficialmente, anche se la separazione diventerà, ...

Juventus-Napoli 3-1 : Cristiano Ronaldo e Mandzukic rimontano Mertens - bianconeri in fuga : La Juventus batte in rimonta per 3-1 il Napoli nel big match della settima giornata di campionato e va in fuga: al vantaggio ospite di Mertens risponde prima Mandzukic con una doppietta, e poi Bonucci. La squadra bianconera sale a quota 21 mentre la formazione di Ancelotti resta a 15 e rischia ora di dover cedere il secondo posto al Sassuolo. Nel primo tempo parte forte il Napoli, che già al 5′ va vicino al vantaggio: combinazione ...