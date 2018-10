Cosa succede se confondi Tachipirina e Moment | guai ad assumere indistintamente i farmaci

Una Vita anticipazioni : ecco Cosa succederà a INIZIO NOVEMBRE 2018 : Nelle puntate di Una Vita in onda a INIZIO NOVEMBRE, i telespettatori italiani avranno probabilmente già detto addio alla perfida Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel); scopriamo insieme tutto quello che succederà con il nostro post che riepiloga tutte le anticipazioni: Adela è stata fidanzata davvero con Carlos? Durante la sua permanenza a calle Acacias, suor Adela (Marian Arahuetes) confesserà a Simon Gayarre (Jordi Coll) di essere stata ...

UN POSTO AL SOLE - Cosa succede martedì 2 ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 2 ottobre 2018: Otello (Lucio Allocca) si vergogna e si sente in colpa per aver mentito a tutti. L’uomo vive un momento di profondo sconforto, che getta nell’apprensione tutti i suoi cari… La tregua tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Valerio è già finita… Le tensioni tra Roberto e Valerio travolgono anche Vera (Giulia Schiavo), turbandola e mettendola ancora di ...

IL SEGRETO : Cosa succede martedì 2 ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 2 ottobre 2018: Dolores, ormai ossessionata dalle sue nozze, prova fastidio per il poco interesse dei paesani verso il matrimonio tra lei e Tiburcio. Gracia a quel punto chiede a tutti i suoi amici di interessarsi all’evento, in modo da non doversi sorbire solo lei le lamentele della suocera… Emilia minaccia Alfonso di cacciarlo di casa se non rinuncia all’idea di farsi giustizia da ...

BEAUTIFUL - Cosa succede martedì 2 ottobre / Anticipazioni puntata : Anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 2 ottobre 2018: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) implora Liam (Scott Clifton) di non andarsene, ma lui la lascia visto che per loro non può esserci un futuro… Wyatt (Darin Brooks), non sapendo quello che sta accadendo al fratello, dice a Katie (Heather Tom) che Steffy aspetta un bambino. Katie, che aveva un appuntamento di lavoro proprio da Steffy, giunge a casa sua dove trova la porta aperta : ...

Stop alle auto diesel fino a euro 3 - milioni di auto coinvolte : ecco Cosa succede : Il blocco scatterà in nord Italia e prevede anche il blocco delle automobili a benzina più inquinanti Oggi lunedì 1° ottobre 2018 è scattato il blocco delle auto diesel più inquinanti nelle regioni del nord che si trovano in Pianura Padana. Le regioni coinvolte sono Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, mentre le auto interessate dal blocca saranno circa 3 milioni. Analizzando i blocchi nel dettaglio scopriamo che la Lombardia prevede sempre ...

Che Cosa succede ora in Macedonia? : Solo il 37 per cento dell'elettorato è andato a votare per il referendum consultivo indetto in Macedonia. La consultazione doveva stabilire se il paese fosse pronto a cambiare il suo nome in Repubblica della Macedonia del nord, mettendo fine a una disputa con la Grecia che andava avanti da ventisett

Cosa succede se Bruxelles boccia la manovra italiana : L'obiettivo dei paesi dell’area euro è di azzerare il deficit e ridurre il debito. L’aggiornamento del Documento di economia e finanza approvato dal governo italiano va invece in una direzione opposta. Come reagirà la Commissione europea? Ecco le tappe e gli scenari possibili...

Penosa la situazione batteria Huawei P10 Lite : Cosa sta succedendo? : Non sta di certo impressionando gradevolmente il buon Huawei P10 Lite, che a partire dagli ultimi aggiornamenti, specie quello rilasciato agli inizi del mese di settembre, ha finito col patire un certo calo della durata della batteria, in alcuni casi rivelatosi insostenibile. cosa sta accadendo di preciso, e quali potrebbero esserne le cause, oltre che alle possibili soluzioni (laddove ce ne siano)? Attenti a non sottovalutare la normale ...

Belen ultimi gossip : Cosa sta succedendo nella vita privata della Rodriguez : News e gossip su Belen Rodriguez: le novità dopo la fine con il fidanzato Andrea Iannone Da quando ha lasciato Andrea Iannone, Belen Rodriguez è tornata ad essere la regina del gossip. E sì, perchè oggi la showgirl è di nuovo single e i paparazzi sono tornati ad interessarsi con una certa insistenza della sua […] L'articolo Belen ultimi gossip: cosa sta succedendo nella vita privata della Rodriguez proviene da gossip e Tv.

Elisabetta Canalis in lacrime a Verissimo : «È stato l'unico a credere in me...». Ecco Cosa sta succedendo : Elisabetta Canalis in lacrime a Verissimo. L'ex velina di Striscia la Notizia è stato ospite del salotto di Silvia Toffanin. Ha raccontato i suoi primi 40 anni, la scomparsa del suo papà e l'amore per ...

IL SEGRETO - Cosa succede lunedì 1° ottobre 2018 / anticipazioni puntata : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 1° ottobre 2018: Saul e Prudencio capiscono che non c’è da stare troppo tranquilli e, non fidandosi delle rassicurazioni di Graciano Larraz, consigliano a Donna Francisca e Raimundo di lasciare la villa per qualche tempo. Severo trova Irene, ma le spiegazioni che lei gli darà non saranno quelle sperate. Espinosa, alla locanda, sottopone Matias ad un interrogatorio che provoca la brusca reazione di ...

BEAUTIFUL - Cosa succede lunedì 1° ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 1° ottobre 2018: Liam Spencer (Scott Clifton) ha trovato il test di paternità richiesto da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e le chiede il motivo per cui l’abbia fatto eseguire… Liam conclude che, se Steffy aveva un dubbio sulla paternità del figlio di cui è in attesa, evidentemente deve essere andata a letto con un altro uomo… Dopo molte insistenze, Steffy confessa al marito di ...

Che Cosa succede nel cervello di un razzista : (Immagine: Bundesarchiv, Bild 183-H1216-0500-002 / CC-BY-SA 3.0) Inutile girarci intorno. Il razzismo c’è, è tra noi, si vede e si sente. Ultimamente l’astio dettato da stereotipi etnici e di genere sembra essere sdoganato. Persino da chi sarebbe chiamato a dare il buon esempio, se non altro come mandato istituzionale. I social network offrono inevitabilmente una formidabile cassa di risonanza. Ma al di là dell’opportunismo politico, quali ...

Manovra - Cosa succede ai nostri risparmi Quanto ci costa e chi ci guadagna : Tra bilancio statale e salvadanai dei cittadini, gli effetti delle nuove misure promesse dal governo. In tre anni di deficit al 2,4%, come da programma di governo, ci saranno 100 miliardi di debito pubblico in più sulle spalle degli italiani