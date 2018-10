Controlli con i cani antidroga alla stazione | 21enne scoperto con 100 grammi di hashish

Notti di Controlli in centro - tre arresti : fermati due spacciatori nei parchi : Notti di controlli e di arresti in città. Il fine settimana ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Arezzo, nell'ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto alle attività illecite ...

Casentino - a Pratovecchio notte di Controlli dei carabinieri : 5 patenti ritirate e un arresto : Nel corso dell'ultimo fine settimana i carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno intensificato i controlli in concomitanza con la manifestazione "Bierfest" in Pratovecchio. Nel corso delle serate ...

Roma : Controlli antidroga a Tor Bella Monaca e Tor Vergata - arrestate 2 pusher : Roma – La scorsa notte a Roma, nel corso di un servizio antidroga, nei quartieri di Tor Bella Monaca e Tor Vergata, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato, in poche ore, tre pusher. In via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato due donne Romane, di 41 e 29 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le due lady pusher sono state sorprese ...

Roma : Controlli anti degrado a Tiburtina e Piazza Bologna - denunce e multe : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio volto a contrastare fenomeni di degrado urbano e della cosiddetta movida, nel quadrante urbano compreso tra l’area della stazione Fs Tiburtina, l’area di Piazza Bologna e viale Ippocrate. I Carabinieri della Stazione di Roma viale Libia hanno denunciato a piede libero un italiano di 49 anni, di Napoli, per ...

Spotify Family : presto Controlli GPS per verificare l’account : Ad alcuni utenti iscritti al piano Family di Spotify sta arrivando una mail in cui vengono richiesti indirizzo e geolocalizzazione per continuare ad usufruire del servizio. Dopo l’ondata di ban per gli utilizzatori di app ...

CardioRace : Controlli gratuiti e benessere nel 'cuore' di Roma : Roma, 29 set., askanews, - Approfondimenti, attività fisica, prevenzione e ricerca scientifica. A Roma è di nuovo 'CardioRace', manifestazione giunta alla 4° edizione, che si svolge quest'anno in ...

I Controlli in zona stazione continuano : chiuso un locale 'mal frequentato' in viale Oronzo Quarta - : Non si spengono i riflettori delle forze dell'ordine puntati sulla stazione ferroviaria di Lecce , una zona ritenuta pericolosa da cittadini e residenti, costretti a "convivere" con grandi e piccoli ...

Lamezia - Controlli nel centro cittadino : al setaccio esercizi di ristorazione - locali di intrattenimento e centri estetici cinesi · ... : Lamezia TERME , CATANZARO, - Si è concluso alle prime luci del mattino il servizio di controllo del territorio operato dai carabinieri di Lamezia Terme unitamente al personale del Nucleo ...

Per Pokémon Let’s Go su Switch niente Controlli di movimento obbligatori : Il ritorno della serie di gioch Pokémon su Nintendo non poteva far altro che passare attraverso Nintendo Switch, grazie a Pokémon Let's Go nelle due canoniche versioni, che porteranno il nome di Pikatchu ed Eevee. Ognuna delle due versioni, com'era lecito aspettarsi, godrà di specifici Pokémon esclusivi, i quali si possono tra l'altro reperire su Pokémon GO e trasferire nel gioco completo. La console Nintendo Switch è famosa per i suoi ...

Giro di vite sulla criminalità nel quartiere della stazione. Al via i Controlli straordinari - : Hanno preso il via i servizi straordinari disposti dal Questore di Lecce, Leopoldo Laricchia, nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce, a seguito del grave episodio avvenuto la sera del 24 ...

Agricoltura : Manzato - un marchio per il Bio tutto italiano e più Controlli : Venezia, 27 set. (AdnKronos) - "Ennesimo episodio che tocca uno dei settori piu' sensibili del sistema agroalimentare. Sul biologico e' necessario un azzeramento delle modalita' di controllo fin qui applicate e l'avvio di procedure di verifica sugli organismi preposti alle certificazioni". Lo dice i

Roma : Polizia fa bilancio Controlli al Pigneto - 24 arresti : Roma – Nel corso dei mesi estivi sono stati intensificati senza sosta i servizi straordinari volti al contrasto dell’illegalita’ e del traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere Pigneto di Roma soprattutto della cosiddetta ‘isola pedonale’ da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore. L’attivita’ svolta, grazie anche alla collaborazione dell’Ufficio Prevenzione ...

Rapporto Ue su contraffazione - Indicam : più Controlli tra paesi : Roma, 27 set., askanews, - 'I dati contenuti nel Report della Commissione Europea sulla tutela a livello doganale della proprietà intellettuale dimostrano quanto sia importante affrontare l'argomento ...

A ottobre Controlli in rosa gratis - torna Carovana della prevenzione tumori : Ogni anno nel mondo si registrano oltre 1,6 milioni di nuovi casi, 50.000 dei quali solo nel nostro Paese. Ma quando un tumore del seno viene diagnosticato in fase precoce, ricordano gli specialisti, ...