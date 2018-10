Conte va da Mattarella per rassicurare sull' Ue

Conte tira le somme dopo 4 mesi e su Mattarella : “Clima sereno” : Conte fa il bilancio dei suoi primi 4 mesi: “Messi al centro gli ultimi” Con queste parole il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiuso il bilancio che ha voluto fare su Facebook a proposito dei suoi primi quattro mesi da Premier. Un comunicato nel quale Conte ha snocciolato, per filo e per segno, i provvedimenti più importanti adottati dal governo giallo-verde, tra cui quelli ...

Tria rassicura l'Ue ma a Juncker non basta : "Rigidi con l'Italia o sarà la fine dell'euro" | Conte da Mattarella : "Incontro proficuo" : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

Conte al Quirinale da Mattarella - Palazzo Chigi : ribadito deficit-pil al 2 - 4% : ... dove domani era in programma l'Ecofin, per poter lavorare al bilancio, dopo la definizione della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Ma lancia una rassicurazione all'Ue: 'Dirò ...

Tria rassicura l'Ue sulla Manovra - ma a Juncker non basta : 'Rigidi con Roma' - Conte da Mattarella : 'Incontro proficuo' : Tria: "Se non vinciamo la scommessa sulla crescita, cambieremo la Manovra" - Il 2,4% "è un numero che non corrisponde esattamente ad alcune regole europee, ma fa parte della normale dinamica europea: ...

Conte : con Mattarella proficuo incontro su manovra e immigrazione : Roma, 1 ott., askanews, - 'Oggi ho avuto un incontro, come ne ho regolarmente, con il presidente Mattarella per un aggiornamento sui Contenuti della manovra economica e sul decreto immigrazione e ...

Conte : proficuo scambio con Mattarella : 20.40 "Oggi ho avuto un incontro, come ne ho regolarmente, con il Presidente Mattarella per un aggiornamento sui Contenuti della manovra economica e sul decreto immigrazione e sicurezza che è in arrivo al Quirinale". Lo afferma il presidnete del Consiglio, Giuseppe Conte. "Si è trattato di un proficuo scambio svoltosi in un clima sereno e costruttivo", ha aggiunto.

Tria - blitz all'Eurogruppo : "Ue stia tranquilla" | Conte da Mattarella : "Incontro proficuo" : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.