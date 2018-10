Conte tira le somme dopo 4 mesi e su Mattarella | “Clima sereno”

Il governo tira dritto - Conte : 'una manovra che farà cresce il Pil'. Opposizioni sul piede di guerra : Durissime invece le reazioni delle 'Opposizioni: 'non è una manovra per il popolo ma contro il popolo' secondo Forza Italia. 'Ci saranno conseguenze devastanti entro un anno' sottolinea Matteo Renzi -

A Treviso il Contest per il tiramisù più buono del mondo. Cercasi giudici in tutt'Italia : A Treviso i golosi di dolci hanno di certo trovato pane per i loro denti. Esiste infatti una competizione chiamata "Tiramisù World Cup" che si svolge tra l'1 e il 4 novembre proprio a Treviso dove 180 giudici dovranno decretare quale sia il tiramisù migliore, assaggiandone oltre 600.Ogni anno si aprono le iscrizioni per diventare giudice. I requisiti per occupare la prestigiosa posizione non sono particolarmente rigidi, tuttavia ...

Giuseppe Conte si è formalmente ritirato dal concorso per un posto alla Sapienza : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è formalmente ritirato dal concorso per un posto di professore all’università La Sapienza di Roma. Della sua partecipazione al concorso si era parlato molto nelle ultime settimane, con un certo clamore: non solo The post Giuseppe Conte si è formalmente ritirato dal concorso per un posto alla Sapienza appeared first on Il Post.

Comissario Genova - Conte : "Sarà colui che garantirà la ricostruzione al più presto" : Non c'è ancora il nome del futuro commissario per la ricostruzione del ponte sul Polcevera a Genova. "Non c'è ancora un identikit ma sarà colui che ci garantirà di poter realizzare il ponte quanto ...

Conte - “Commissario? Non ancora identikit - ma garantirà nuovo Ponte Morandi/ Genova - Premier : “vi stupiremo” : Ponte Morandi, Di Maio-Salvini contro Conte: "su Decreto Genova Premier decide tutto da solo". Retroscena e ultime notizie: Governo Lega-M5s si spacca? Nome commissario entro 10 giorni(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 12:07:00 GMT)

Confezioni di porcini ritirate : Contengono funghi sconosciuti : Il ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di alcune Confezioni di porcini in vendita nei supermercati Lidl. La causa, come spiegano gli esperti, è la presenza di “funghi secchi di origine sconosciuta e non dichiarati in etichetta” presenti nelle Confezioni commercializzate come porcini secchi speciali con il marchio Baresa. Il provvedimento è stato disposto dall’azienda produttrice e comunicato dal Ministero ...

"Conte non si è ritirato da concorso" : Il premier Giuseppe Conte non si è ritirato dalla corsa per il posto di professore all'Università La Sapienza di Roma . E' quanto scrive il sito 'Politico.eu', versione europea dell'omonimo sito ...

Giuseppe Conte non si è ritirato dal concorso alla Sapienza - chiesto rinvio della prova di inglese : "Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non si è ritirato dalla corsa per il posto di professore alla Sapienza. L'esame di inglese è stato rinviato a data da destinarsi. Conte è ancora in lizza per la cattedra, la prova rimandata".Lo riferisce su Twitter Silvia Borrelli di Politico.Eu, la testata che aveva per prima dato la notizia della partecipazione del premier alla cattedra di Diritto Privato alla Sapienza di Guido ...

L'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta : sulle tracce del Premier Conte : 10:55 Myrta Merlino riparte dal ministro Luigi Di Maio per inaugurare la nuova stagione de 'L'Aria che tira'. In collegamento con Coffee Break, la giornalista promette di dare agli italiani tutte le risposte che alimentano, in questi giorni, il dibattito politico come la chiusura degli esercizi commerciali alla domenica.prosegui la letturaL'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta: sulle tracce del Premier Conte pubblicato su ...

Università - Conte in corsa per una cattedra in diritto privato alla Sapienza ma si ritira dopo le polemiche : Il 10 settembre il premier Giuseppe Conte avrebbe dovuto sostenere un esame per ottenere la cattedra universitaria in diritto privato alla Sapienza di Roma. A rivelarlo il sito "Politico.eu" che ...

Giuseppe Conte - Politico.eu : “Il premier in corsa per la cattedra di diritto privato alla Sapienza. Mai ritirata la candidatura” : Il premier Giuseppe Conte è in lizza per una cattedra in diritto privato alla Sapienza, e lunedì 10 settembre è atteso per partecipare a un esame di inglese giuridico, in violazione delle regole sul conflitto d’interessi e della compatibilità legale. E’ quanto riporta Politico.eu, in base a documenti visti e persone vicine al processo di selezione dell’università romana. Conte aveva fatto domanda a febbraio, prima di essere nominato premier, ma ...