Conte | Questo è un governo che ha messo gli ' ultimi' al centro delle proprie politiche

Conte : "Questo governo ha Genova nel cuore - tornerò per inaugurare il ponte" : "Voglio tornare presto, ma veramente presto, per inaugurare il ponte. Lo voglio vedere più bello di prima. Questo governo a Genova nel cuore". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ...

Ddl anticorruzione - Conte : “Salvini assente? Si è giustificato. Nessuna distanza su questo provvedimento” : Matteo Salvini, dopo la notizia della conferma decisa dal Tribunale del riesame di Genova sul sequestro dei 49 milioni di euro della Lega, non ha partecipato al Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al disegno di legge anticorruzione. “Era giustificato, aveva degli impegni” ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Distanze su questo provvedimento? Assolutamente no, mica è a favore dei ...

Vincenzo Boccia : "Non so che tipo di Paese abbia in mente questo Governo. Devo Contenere imprenditori pronti alla piazza" : Aveva già esternato la delusione, sua e degli imprenditori che rappresenta, nei confronti del Governo. E aveva anche lasciato intendere, se le cose non fossero cambiate, avrebbe valutato la possibilità di portare "i cittadini imprenditori in piazza". Vincenzo Boccia torna alla carica e attacca l'esecutivo gialloverde: "Vorrei non passare alla storia come il presidente di Confindustria che porta gli imprenditori in piazza - ha ...

Conte sulla Riforma scolastica : “Non è priorità di questo Governo” : Le dichiarazioni scottanti del Premier Conte su una eventuale Riforma scolastica. Molti lavoratori della scuola, dopo le elezioni del 4 marzo e la lunga trattativa per la formazione del nuovo governo attualmente in carica, avevano esultato perché convinti in un cambiamento epocale nei riguardi del mondo della scuola. Per il Primo ministro italiano Giuseppe Conte […] L'articolo Conte sulla Riforma scolastica: “Non è priorità di questo ...

Milan - il ritorno di Maldini : "Credo in questo progetto e sono Contento di esserne parte" : "Sento molto la responsabilità, ma anche la gioia di tornare nel mio ambiente. Della rosa mi ha fatto impressione Cutrone"

Tennis - Andy Murray : “Contento di aver vinto questo incontro a Washington ma non soddisfatto del mio gioco” : Buona la prima per Andy Murray nel torneo di Washington. L’ex numero 1 del mondo festeggia con grande trasporto emotivo il successo del primo turno del torneo americano contro lo statunitense Mackenzie McDonald, entrato a far parte da poco dei migliori 100 al mondo, con il punteggio di 3-6 6-4 7-5, soffrendo tantissimo ma riuscendo a piegare il padrone di casa in un lungo ed estenuante braccio di ferro. E così il vincitore di tre Slam in ...