: Tria blitz allEurogruppo: Ue stia tranquilla Conte da Mattarella: Incontro proficuo - #blitz #allEurogruppo:… - zazoomblog : Tria blitz allEurogruppo: Ue stia tranquilla Conte da Mattarella: Incontro proficuo - #blitz #allEurogruppo:… - zazoomblog : Conte: con Mattarella proficuo incontro su manovra e immigrazione - #Conte: #Mattarella #proficuo - CyberNewsH24 : • News • #Conte: proficuo scambio con Mattarella -

"Oggi ho avuto un incontro, come ne ho regolarmente, con il Presidenteper un aggiornamento suinuti della manovra economica e sul decreto immigrazione e sicurezza che è in arrivo al Quirinale". Lo afferma il presidnete del Consiglio, Giuseppe. "Si è trattato di unsvoltosi in un clima sereno e costruttivo", ha aggiunto.(Di lunedì 1 ottobre 2018)