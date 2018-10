Conte | Manovra è risposta alla povertà e non taglia sanità

In vista dell'Eurogruppo Conte rassicura : "Manovra seria e coraggiosa" : Il Premier Giuseppe Conte parla di Manovra "seria e coraggiosa" in vista della riunione dell'Eurogruppo di oggi, 1° ottobre 2018 , momento cruciale per il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, che dovrà spiegare ai "tecnici" di Bruxelles le basi su cui è impiantata la Manovra economica, la scorsa settimana è stato approvata la Nota di aggiornamento al DEF ,. Il ...

Manovra - Conte : 'E' una svolta - abbiamo ridato credibilità all'Italia' : La Manovra economica varata dal governo "segna la svolta per il rilancio del Paese e lo sviluppo sociale". Lo ha scritto su Facebook il premier Giuseppe Conte, sottolineando che l'esecutivo ha "ridato ...

Manovra - Conte : "Svolta per il rilancio del Paese - abbiamo ridato credibilità all'Italia" : Il premier su Facebook: "Sono trascorsi solo quattro mesi. abbiamo cinque anni davanti a noi e tanto da fare. Il Cambiamento è appena iniziato". Il numero uno di Confindustria: "Nessun endorsement per la Lega"

Manovra - Giuseppe Conte : "L’obiettivo è far scendere il debito grazie alla crescita economica" : A meno di 24 ore dalle dichiarazioni del Presidente della Repubblica, e dopo le repliche di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio, anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto per tranquillizzare Sergio Mattarella e i cittadini che hanno più di qualche dubbio sulla Manovra finanziaria.Conte, nel corso di un'intervista al Corriere Della Sera, ha spiegato di non aver visto nulla di male nell'esultanza del Movimento 5 Stelle - ...

Manovra - Conte : no a vertenze con la Ue - pronti al dialogo : Roma, 30 set., askanews, - 'L'obiettivo di questa Manovra è far scendere il debito puntando a una più consistente crescita economica e a un più ampio sviluppo sociale. Già da lunedì riunirò a Palazzo ...

Giuseppe Conte : “Niente scontri con la Ue - questa manovra ridà dignità agli italiani” : Il Presidente del Consiglio difende la manovra e nega che vi siano stati scontri interni all'esecutivo: "Abbiamo sempre chiesto al ministro Tria di presentare varie alternative e di tener conto di molteplici variabili. Quella che è prevalsa alla fine, all’esito di attente meditazioni, è una manovra frutto di un lavoro collettivo e pienamente condiviso. Lo dimostra il fatto che siamo giunti alla deliberazione finale senza litigi o ...

Manovra - Conte : 'Carta dà principi - il governo decide la linea'. Tria : 'Nessuna sfida all'Ue' : 'Sono molto confidente che quando i mercati, i nostri interlocutori conosceranno nei dettagli la Manovra, lo spread sarà assolutamente coerente con i fondamenti della nostra economia', ha aggiunto. ...

Manovra - Tria "media" con i mercati : obiettivo è crescita dell'1 - 6% nel 2019 e calo debito | E Conte annuncia un "piano di investimenti" : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. A spiegarlo è il ministro dell'Economia che assicura che la Manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni. Il premier: piano per gli investimenti pubblici per 38 miliardi in 15 anni