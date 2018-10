Conte fa il bilancio dei suoi primi 4 mesi | Messi al centro gli ultimi

Settimana decisiva per la manovra. Pressing di Conte e Salvini su Tria : 'Sia una legge di bilancio espansiva : In vista della presentazione della nota di aggiornamento del def il premier chiede al ministro dell'Economia misure coraggiose. Il leader della Lega rilancia sulla riforma delle pensioni mentre Di Maio promette reddito e pensioni di cittadinanza in deficit -

Casalino : "I tecnici di Tria obbediscano o..." | Mef : "Scelte di bilancio spettano a politica" | Conte : fiducia in lui - audio non da diffondere : Il portavoce di Palazzo Chigi: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". M5s lo difende sul blog. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Non ha il potere per farlo"

Audio Casalino : tecnici di Tria obbediscano | Mef : "Scelte di bilancio spettano a politica" | Conte : piena fiducia in lui - diffusione illecita : Il portavoce di Palazzo Chigi: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". M5s lo difende sul blog. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Non ha il potere per farlo"

Conte : 'Reddito di cittadinanza in bilancio'E Di Maio rilancia : 'Sì a un po' di deficit' : E, allo stesso tempo, prova a stemperare la tensione con il ministro dell'Economia: 'Un governo serio, che ha fatto delle promesse i fondi li trova e non è un attacco al ministro dell'economia. ...

Legge di bilancio - Conte : 'Tria non rischia. La pace fiscale si farà' - : Il premier parla della prossima manovra e delle tensioni nel governo: "Non ho mai visto vacillare il ministro dell'Economia". Poi assicura: "Con gradualità attueremo flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della Legge Fornero"

Legge di Bilancio - vertice a Palazzo Chigi. Conte : “Analisi degli sprechi per attuare contratto”. Vicepremier : “Via rami secchi” : Analisi degli sprechi da tagliare e rilancio della crescita attraverso i punti qualificanti del contratto di governo. È questa la linea emersa nel vertice ristretto a Palazzo Chigi per approntare il varo della Legge di Bilancio da parte del governo Lega-M5s. Gli interventi previsti dal contratto gialloverde sono in fase di piena discussione, anche se il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla di lavoro “svolto in totale ...

Crozza torna live il 28 settembre - intanto il premier Conte fa il bilancio dei 100 giorni : “Pronto Luigi… “ : Maurizio Crozza dà appuntamento per venerdì 28 settembre alle 21:25 sul NOVE(canale generalista del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando) con la nuova stagione del suo one-man show. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenta il bilancio dei suoi primi 100 giorni. “Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, ...

Roma - Comune e Ama : Contenzioso da “soli” 19 milioni tiene bloccato il bilancio della municipalizzata : Campidoglio e Ama ai ferri corti sul bilancio della municipalizzata dei rifiuti. Una questione prettamente “tecnica” che però rischia di tenere bloccati non solo i conti capitolini ma anche le manovre della società che si occupa del fragile ciclo Romano dell’immondizia. Il contenzioso riguarda la cifra di 19 milioni di euro – un’inezia se si confronta con il fatturato miliardario dell’azienda capitolina – relativa alla realizzazione ...

Diciassette provvedimenti in 100 giorni : il bilancio del governo Conte : Sono in tutto 17 i provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri (tra decreti legge e disegni di legge) in questi primi 100 giorni di governo Conte.. Di questi, solamente due sono proposte prettamente politiche dell'azione di governo: il decreto Dignità del vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio e il ddl di Giulia Grillo sulla sicurezza delle professioni sanitarie. E' quanto emerge dal ...

Pensioni - Governo Conte pensa a 2 ipotesi per Quota100 nella Legge di Bilancio 2019 : Dopo la pausa estiva, il Governo Lega-M5S si è rimesso al lavoro in vista della Legge di Bilancio 2019, la prima vera prova del nove per l'esecutivo Conte. L'equilibrio dei conti, secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rappresenta l'obiettivo primario, per rispetto dei vincoli imposti da Bruxelles, ma i vicepremier Salvini e Di Maio non vorrebbero deludere la platea di elettori che hanno votato i due partiti di maggioranza anche e ...

Diciotti - Conte attacca l’Unione Europea e annuncia riserva sul bilancio : Il Presidente del Consiglio commenta la risoluzione del caso Diciotti e attacca duramente l'Unione Europea: "Siamo al lavoro per porre una riserva all’adesione dell’Italia al piano finanziario pluriennale in corso di discussione. A queste condizioni, l’Italia non ritiene possibile esprimere adesione a un bilancio di previsione che sottende una politica così incoerente sul piano sociale".Continua a leggere

Conte : "Riserva Italia su bilancio Ue" : A queste condizioni, l'Italia non ritiene possibile esprimere adesione a un bilancio di previsione che sottende una politica così incoerente sul piano sociale. E' questo il nostro contributo per far ...

Palazzo Chigi - vertice Def-Legge Bilancio/ Riunione Conte-Tria-Salvini-Di Maio : "conti ok e riduzione debito" : vertice a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini e Tria: ultime notizie, Riunione su Def e Legge di Bilancio. 'Conti stabili e riduzione debito'.