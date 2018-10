Commercio | accordo Usa-Messico-Canada per un nuovo Nafta

NUCLEARE IRAN - UE PIANO MOGHERINI PER SALVARE ACCORDO SENZA USA/ "Entità legale per Commercio con Teheran" : NUCLEARE IRAN, Ue prova a SALVARE ACCORDO SENZA Usa: il capo della diplomazia europea, Federica MOGHERINI, ha annunciato un PIANO per continuare a commerciare con Teheran.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 09:36:00 GMT)