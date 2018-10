Clima | Greenpeace | “Il nuovo report Ipcc mostri la necessità di azioni urgenti”

meteoweb.eu

: Mi sono appena unito al movimento globale #ProtectAntarctic. Aiutami a creare la più grande area protetta della ter… - trebbs75 : Mi sono appena unito al movimento globale #ProtectAntarctic. Aiutami a creare la più grande area protetta della ter… - navigatorecurio : @tamburrano @lofioramonti @gonufrio @Greenpeace_ITA @M5S_Europa @beppe_grillo @GianniGirotto @Luca_Mercalli… - marcotononi : RT @Greenpeace_ITA: Sostituire i #motori “fossili” con quelli elettrici non basterà per salvare il #clima: la mobilità va rivoluzionata com… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) “Alluvioni, siccità, tifoni, ondate di calore sono sempre più frequenti e forti in tutto il mondo, e sono solo alcune delle conseguenze delche cambia”, per questo, “crediamo che ilche verrà pubblicato la prossima settimana dall’sarà un monito a tutta la classe politica: non abbiamo davvero più tempo da perdere“. A scandirlo è stato Luca Iacoboni, responsabile Campagna energia ediItalia all’apertura, in Corea del Sud, della riunione dell’Intergovernmental Panel onte Change (), il braccio scientifico dell’Onu che si occupa in particolare di cambiamentitici. Il meeting, a cuipartecipa in qualità di osservatore ufficiale con scienziati e delegdei vari governi porterà, l’8 ottobre, alla pubblicazione di un rapporto che mostrerà ai decisori politici le possibili ...