Clima | al via in Corea del Sud la riunione dell’Ipcc

L’impronta del cambiamento Climatico sul volto della Terra : al via progetto basato sui dati satellitari : Estensione delle aree desertiche. Variazioni nella flora e nella fauna. Territori consumati da fenomeni naturali estremi. Il cambiamento climatico sta trasformando il volto della Terra. Per analizzare i dati satellitari disponibili da quasi 30 anni e comprendere cosa stia accadendo alla superficie terrestre c’è ora un progetto innovativo (“High Resolution Land Cover Essential Climate Variable”), che ha avuto il suo atto iniziale ieri a Frascati ...

Limbo - viaggio tra i migranti Climatici : ... finanziato da Unione Europea e Frame Voice Report, che intraprende un indagine unica, difficile e profonda: fare chiarezza sul mondo dei rifugiati che non esistono; i rifugiati ambientali appunto. ...

Ponte Morandi - Casellati : “Avviare mappatura delle opere strategiche - anche in riferimento al Clima : “La tragedia di Genova ha riportato drammaticamente l’attenzione sulla sicurezza e la gestione delle opere pubbliche, urge avviare una mappatura della rete strategica infrastrutturale per capire dove è urgente intervenire, con quali modalità e quali standard di sicurezza, ed è inoltre auspicabile che sia gli interventi vengano progettati anche in riferimento ai nuovi imprevedibili fenomeni climatici“: lo ha dichiarato la ...

Estate 2018 - record di caldo in tutto il mondo a luglio : dai 41 - 1°C del Giappone ai 51 - 3°C dell’Algeria passando per i 32°C della Scandinavia - “è il dramma del cambiamento Climatico” : Un’Estate di temperature estreme quella del 2018, che continua a far registrare ondate di caldo record in tutti e 4 i continenti che occupano l’emisfero settentrionale. Lunedì 23 luglio, il Giappone ha registrato una temperatura mai raggiunta prima sullo stato dalle registrazioni avviate nel 1800. Kumagaya, città a 65 km da Tokyo, ha raggiunto i 41,1°C nel bel mezzo di un’ondata di caldo che persiste da diverse settimane e che ha ucciso almeno ...