Classifica Atp | Fognini stabile al numero 13 | invariata la top 10

Tennis - Classifica Atp con i soliti tre. Le prime volte della Osaka : Nella race invece Djokovic è numero 2 del mondo a 1035 punti di distacco dallo spagnolo. 7 gli anni di distanza record trascorsi tra la prima e la seconda vittoria Slam di John Bromwich, Campionati d'...

Tennis - Ranking ATP (10 settembre) : Novak Djokovic (n.3) scala la Classifica - Fabio Fognini n.1 azzurro : Novak Djokovic scala la classifica dopo il trionfo di New York agli US Open 2018. Il serbo grazie al successo a Flushing Meadows si porta in terza posizione nel Ranking ATP capeggiato dallo spagnolo Rafael Nadal. Viste le precarie condizioni fisiche sia dell’iberico che dello svizzero Roger Federer (secondo), Nole può pensare di andare all’assalto del primato, sulla scia delle vittorie ottenute negli States e a Wimbledon, forte di ...

Nuova Classifica Atp 27/08/2018 – Nadal per la 10ª settimana al top : Fognini il primo degli azzurri : Rafa Nadal resta ancora al comando, in vista degli US Open, davanti a Federer e Del Potro: Fognini il primo degli azzurri della Nuova Classifica ATP 27/08/2018 Nella Classifica pubblicata dall’Atp Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri. Il campione ligure è stabile al numero 14 del ranking mondiale. Alle sue spalle risale un gradino, al 21esimo posto, Marco Cecchinato, mentre scivola di una posizione Andreas Seppi, numero ...

Classifica Atp - Fognini si conferma numero 14 : ROMA - Nella Classifica pubblicata oggi dall'Atp Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure è stabile al numero 14, a un passo dall'eguagliare il best ranking personale,. Alle sue ...

Il ranking Atp compie 45 anni/ Da Nastase a Nadal - 26 numeri 1 nella Classifica del tennis mondiale : Giovedì 23 agosto è il quarantacinquesimo anniversario del ranking Atp: la classifica del tennis mondiale è nata ufficialmente nel 1973, il primo numero 1 ufficiale è stato Ilie Nastase(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:43:00 GMT)

Nuova Classifica Atp 20/08/2018 – Djokovic completa la raccolta di Masters 1000 e vola in top 10 : Fognini miglior azzurro : Djokovic guadagna 4 posizioni dopo il successo a Cincinnati, Nadal ancora davanti a Federer: la Nuova Classifica ATP aggiornata al 20/08/2018 Dopo il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati, Novak Djokovic ha riempito la sua bacheca con l’ultimo trofeo che gli mancava. Il successo su Roger Federer ha permesso al tennista serbo di volare in 6ª posizione, con 0 punti da difendere fino a fine anno. Resta numero 1 Nadal che dovrà arrivare ...

Tennis - Ranking ATP (20 agosto) : Rafael Nadal sempre in vetta - Djokovic scala la Classifica - Fognini n.1 italiano : Novak Djokovic è entrato nella storia. Il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati ha portato il serbo a completare il cosiddetto ‘Career Golden Masters”, ovvero aver vinto almeno una volta i nove 1000 in programma. Un risultato che solo Nole può vantare e che gli ha consentito di scalare la classifica, portandosi al n.6. --In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal, assente a Cincinnati, a precedere di poco meno di 3000 punti lo ...

Tennis – Classifica Atp : Nadal sempre numero 1 - Fognini migliore azzurro : Rafa Nadal ancora in vetta alla Classifica Atp: Fognini migliore azzurro, il ligure è 14° C’è una sola novità nella top-ten Atp sempre guidata da Rafael Nadal, reduce dal poker nel Masters 1000 canadese, alla sua ottava settimana del settimo regno: lo spagnolo ha 3.740 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer. Scambio di poltrona tra Juan Martin Del Potro, che sale al terzo posto firmando il best ranking,ed Alexander Zverev, ...

Tennis - Classifica Atp e classifica Wta : Fognini e Giorgi primi azzurri : TORINO - Nella classifica pubblicata stamane dall'Atp Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure, grazie al terzo titolo stagionale, l'ottavo in carriera, il primo sul cemento, ...

Classifica Atp - Fognini numero 14. Camila Giorgi prima fra le azzurre : ROMA - Nella Classifica pubblicata stamane dall'Atp Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure, grazie al terzo titolo stagionale, l'ottavo in carriera, il primo sul cemento, ...

Nuova Classifica Atp 06/08/2018 – Fognini ad un passo dal best ranking : un cambio in top 10 - Del Potro manca il sorpasso : Fabio Fognini vince a Los Cabos e sfiora il best ranking, Del Potro fallisce l’aggancio in 3ª posizione, una sola variazione in top 10: ecco la Nuova Classifica ATP aggiornata al 06/08/2018 Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella Classifica pubblicata oggi dalla Atp. Grazie al terzo titolo stagionale conquistato a Los Cabos il tennista ligure risale al numero 14 del mondo, ad un passo dall’eguagliare il best ...

Nuova Classifica Atp 06/08/2018 – Fognini ad un passo dal best ranking : top 10 invariata - Del Potro manca il sorpasso : Fabio Fognini vince a Los Cabos e sfiora il best ranking, Del Potro fallisce l’aggancio in 3ª posizione, top 10 invariata: ecco la Nuova Classifica ATP aggiornata al 06/08/2018 Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella Classifica pubblicata oggi dalla Atp. Grazie al terzo titolo stagionale conquistato a Los Cabos il tennista ligure risale al numero 14 del mondo, ad un passo dall’eguagliare il best ranking. Alle sue ...

Nuova Classifica Atp 30/07/2018 – Top 10 invariata : vola Berrettini - Fognini miglior azzurro : Top 10 invariata, Berrettini guadagna ben 30 posizioni mentre Fognini è ancora il miglior azzurro: ecco la Nuova Classifica ATP del 30/07/2018 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede la top 10 praticamente invariata, con Nadal ancora al comando, davanti a Federer e Zverev. In coda Novak Djokovic. Buone notizie per gli italiani presenti nella top 100, ...

Cecchinato super a Umago - Fognini re di Bastad. La nuova Classifica Atp : Fabio doma Gasquet e centra il suo settimo trofeo in carriera. Marco si impone in Croazia sull'argentino Pella. Decisivo il tie break