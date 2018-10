Class action | il governo vuole estenderla anche ai “non utenti” Confindustria e Forza

Class action - M5S accelera : "Adesso tutti potranno difendersi 'giocandosela' veramente alla pari con le imprese scorrette". La relatrice Angela Salafia , M5S, sintetizza così il senso del ddl, approvato in commissione Giustizia ...

Confindustria : Riscrittura norme Class action punitiva per imprese : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Telltale Games ha violato le norme sul lavoro? Al via una Class action : L'ormai praticamente certa chiusura di Telltale Games continua a far parlare di sé con un nuovissimo retroscena che in questo caso rischia di portare i vertici della compagnia in tribunale a causa della violazione di alcune norme sul lavoro che fanno parte del WARN Act.Come riportato da Polygon, Vernie Roberts ha fatto partire una class action contro Telltale Games sottolineando come la compagnia avrebbe licenziato gli impiegati senza cause e ...

Facebook - ex moderatrice “Filtriamo contenuti shock - noi traumatizzati"/ Class action contro Zuckerberg : Facebook, ex moderatrice “Filtriamo contenuti shock, noi traumatizzati". Pronta la Class action contro Zuckerberg a seguito di un trattamento psicologico non adeguato verso i dipendenti(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:48:00 GMT)

Università : connessi a Google durante test Medicina - esposto a Procura e Class action (2) : (AdnKronos) - "Sosteniamo pienamente – ha aggiunto il senatore accademico di Palermo Antonio Di Naro, esponente della Run – la battaglia dello Studio Leone-Fell per i diritti degli studenti: non è possibile continuare a far finta che, riguardo a questi test, tutto vada bene. Già autorevoli esponenti

Università : connessi a Google durante test Medicina - esposto a Procura e Class action : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Una class action e un esposto alla Procura per "tutelare il diritto allo studio". A presentarla oggi a Palermo sono stati i legali dello Studio Leone-Fell, secondo i quali in tutta Italia almeno un migliaio di candidati ai test d'ingresso alla facoltà di Medicina dello

Camera - in Aula la prossima settimana? 3 mozioni. Pd : “Colpa governo”. Fraccaro : “Volevano loro tempo su ddl Class action” : La Camera stenta a mettere la terza. Soprattutto dopo la ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, l’assemblea di Montecitorio ha un calendario non proprio fitto di impegni. La prossima settimana è un esempio: all’esame dell’Aula ci saranno solo mozioni delle opposizioni. Una, di Forza Italia, sul doppio passaporto che l’Austria vorrebbe dare agli altoatesini, un’altra, sempre di Forza Italia, sulle iniziative per ...

Alluvione Livorno - cittadini pronti a Class-action contro enti che saranno colpevoli. E si uniscono ‘per vigilare sul territorio’ : Ad un anno dall’Alluvione che ha colpito Livorno la notte tra il 9 e il 10 settembre 2017 causando otto morti e diversi danni ai cittadini, i cittadini dei quartieri alluvionati hanno costituito un comitato unitario che ora è deciso ad intraprendere un’azione legale collettiva che servirà ad ottenere eventuali risarcimenti da tutti gli enti preposti che dovessero risultare colpevoli di non aver vigilato e salvaguardato adeguatamente ...

Treni - guasto alta velocità tra Roma e Firenze : ritardi/ Ultime notizie - Codacons : "Indennizzi o Class-action" : guasto sull'alta velocità Roma-Firenze: caos Treni, ritardi fino a 240 minuti per un problema elettrico nel tratto fra Settebagni e Capena. Stop anche sulla Roma-Napoli(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:19:00 GMT)

Google - possibile Class-action per le politiche sulla posizione degli utenti : Napoleon Patacsil ha denunciato Google e sta cercando di iniziare una class-action nei confronti del gigante del mondo informatico . Nella denuncia si leggono presunti danni personali dovuti alle violazioni della privacy secondo le leggi dello stato della California per via di quello che viene definito "...

Crollo ponte - vertici Atlantia : con noi meno vittime - Verso Class action in Usa : "Prima della privatizzazione, le risorse destinate alla sicurezza erano drammaticamente inferiori, con l'attuale gestione abbiamo raggiunto il risultato di far diminuire drasticamente le vittime degli ...

Atlantia : dalla America possibile Class action contro il gruppo : Potrebbe abbattersi una class action su Atlantia. Lo studio legale Bronstein, Gewirtz Grossman "sta esaminando potenziali rivendicazioni per conto di acquirenti" dopo che, sulla notizia della ...

ATLANTIA - STUDIO LEGALE USA PRONTO A Class ACTION?/ Titolo perde ancora in Borsa : azioni a -4 - 68% : ATLANTIA in Borsa fa registrare un nuovo calo. Pesano le dichiarazioni degli esponenti del Governo riguardo la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:54:00 GMT)

Atlantia : da America possibile Class action : Dopo il crollo in borsa, ora anche una class action potrebbe abbattersi su Atlantia. Lo studio legale Bronstein, Gewirtz & Grossman "sta esaminando potenziali rivendicazioni per conto di acquirenti di Atlantia" dopo che, sulla notizia della possibile revoca della concessione e di una sanzione "il prezzo degli Adr è sceso di 1,66 dollari, o del 13,7%, per chiudere a 10,45 dollari il 16 agosto 2018". Lo annuncia in una nota lo studio ...