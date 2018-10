Clan | immigrazione e stese | al Vasto la nuova emergenza di Napoli

Torino - finti tirocini per favorire l'immigrazione Clandestina : 37 indagati - : La rete, guidata da una cittadina cinese residente a Milano e da un avvocato di Genova, coinvolgeva aziende in crisi per organizzare percorsi formativi fasulli e ottenere il permesso di soggiorno

Migranti - blitz a Ventimiglia per traffico e immigrazione Clandestina : La polizia sta eseguendo alcuni arresti di cittadini del Bangladesh. Salvini twitta: "Meno soldi ai furbetti dell'accoglienza"

Immigrazione Clandestina - altri sei arresti a Savona. E Salvini esulta : "Avanti così" : Sei bengalesi sono stati arrestati dai carabinieri di Alassio (in provincia di Savona) con l"accusa di favoreggiamento dell"Immigrazione clandestina ed estorsione.La cricca si faceva pagare 6mila euro a persona e in cambio si premurava di far arrivare in Italia propri connazionali. Poi, dopo aver procurato loro i permessi di soggiorno per "motivi umanitari", la banda di malviventi li costringeva a vivere in case sovraffollate e ad avviare ...

Varese : immigrazione Clandestina - diplomatico Sri Lanka arrestato a Malpensa : Milano, 11 set. (AdnKronos) - Un diplomatico dello Sri Lanka è stato arrestato dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo, in compagnia della moglie, ha cercato di far entrare in Italia quattro giovani conna

Visita di Merkel in Africa - assistenza allo sviluppo africano e lotta all'immigrazione Clandestina : Dal 29 al 31 di questo mese Angela Merkel si recherà in Senegal, Ghana e Nigeria insieme ad una delegazione di rappresentanti del mondo economico tedesco. Merkel ha affermato che lo sviluppo ...

Matteo Salvini : “bloccare l’immigrazione Clandestina non è un diritto ma un dovere” : Sfida la magistratura Matteo Salvini invitando i magistrati ad arrestarlo. Dopo l’iscrizione sul registro degli indagati il web si infiamma.

Nave Diciotti - Salvini indagato dalla procura di Agrigento. Lui replica : bloccare l'immigrazione Clandestina è un dovere per un ministro : «La procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro e un capo di gabinetto,...

Il modello australiano sull'immigrazione Clandestina - al di là dello slogan 'No way' - : L'economia della piccola isola di Nauru si basava principalmente sull'esportazione di fosfato, di cui era molto ricca. Le numerose miniere di superficie hanno però devastato il terreno, rendendo ...

Tunisi - immigrazione Clandestina : arresti : 4.13 La guardia nazionale Tunisina ha sventato a Nabeul un'operazione di emigrazione illegale verso le coste italiane arrestando sei uomini e una donna di età compresa tra i 18 ed i 43 anni. Lo rende noto il ministero dell'Interno di Tunisi, precisando che tra essi vi sono anche i 3 organizzatori della mancata traversata, alcuni con precedenti penali, che sono stati arrestati. Gli altri sono stati denunciati a piede libero in attesa degli ...

Marcinelle - Moavero : tragedia dell'immigrazione. La Lega lo attacca : irrispettoso paragonare italiani ai Clandestini : Tutto è partito dai 262 rintocchi della campana Maria Mater Orphanorum che ricordano al mondo il disastro avvenuto nella cittadina in Belgio, l'8 agosto 1956: 262 minatori, tra cui 136 italiani, ...

Immigrazione Clandestina : nascosti nel bagagliaio per 50 euro : I carabinieri della compagnia di Susa, in provincia di Torino, hanno arrestato un cittadino iracheno al valico del Moncenisio, a pochi metri del confine con la Francia. Nel furgone condotto dall'uomo, hanno trovato 10 immigrati clandestini, tra cui una bambina di quattro anni ed un uomo in precarie condizioni di salute a causa del caldo e della carenza di ossigeno. Il gruppo, infatti, si trovava nascosto nel ristretto spazio del bagagliaio. ...