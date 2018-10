Citroën C5 Aircross - Serie speciale 71 N Limited Edition per il lancio in Italia

Citroën - A Parigi la C5 Aircross diventa ibrida : La Citroën presenterà durante il prossimo Salone di Parigi la versione di produzione della nuova C5 Aircross che sarà affiancata da un prototipo della futura evoluzione elettrificata della Suv. La Hybrid Concept, tuttavia, sarà soltanto una delle novità che il costruttore francese esporrà alla kermesse Parigi na: giocando in casa, il gruppo PSA porterà al debutto diverse anteprime, tra le quali figurerà anche la nuova Suv compatta DS3 ...

Citroen C3 Aircross Rip Curl : serie speciale sulla cresta dell’onda [FOTO e PREZZO] : Debutta la nuova serie speciale C3 Aircross Rip Curl , basata sulla versione Shine, con nuovi dettagli per gli interni e per la carrozzeria a dare ancora più personalità e numerosi equipaggiamenti La partnership tra Citroën e Rip Curl prosegue anche quest’anno, con un nuovo modello che rappresenta il compagno ideale di mille avventure, grazie al design deciso, il comfort eccezionale e la grande versatilità. Citroën e Rip Curl presentano la ...

Citroën C3 Aircross : 100.000 vendite in 10 mesi : Il nuovo Compact SUV Citroën C3 Aircross conferma la sua dinamica commerciale con già 100.000 vendite totalizzate a partire dal lancio lo scorso mese di ottobre, di cui circa 70.000 dall’inizio del 2018. Un risultato che posiziona questo modello come il secondo più venduto di Citroën, subito dopo la nuova C3. Un successo che sottolinea […] L'articolo Citroën C3 Aircross: 100.000 vendite in 10 mesi sembra essere il primo su ...