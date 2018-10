Cina | commercio al centro del discorso del premier Li per la Giornata nazionale

Dazi : media Cina - nessuna resa a richieste Usa su commercio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multi media SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Commercio - dazi e BTp. Il governo italiano alla campagna di Cina : stato soprattutto il calendario a concentrare sui titoli di Stato l'attenzione degli osservatori in vista della missione cinese di Giovanni Tria. Il ministro dell'Economia decolla oggi per la sua prima visita ufficiale fuori dai confini della Ue mentre

Commercio - dazi e BTp. Il governo italiano alla campagna di Cina : Il ministro dell’Economia decolla oggi per la sua prima visita ufficiale fuori dai confini della Ue mentre lo spread è a 281, le tensioni con Bruxelles su manovra e migranti sono in rapida risalita e sta per partire la stagione delle revisioni dei rating, che si aprirà venerdì prossimo con Fitch quando il ministro sarà in visita alla business community di Shanghai...