Ciclismo | mercato 2019 | i giovani Under23 italiani che passeranno professionisti nella

(Di lunedì 1 ottobre 2018)prossima stagione dici saranno tantitalenti azzurri che. Come ogni anno le migliori squadre WorldTour e Professional si sono date battaglia nel cicloper accaparrarsi i migliori corridori del panoramae puntare su di loro per il futuro. Andiamo quindi a scoprire tutti i trasferimenti già ufficializzati. Tra i più attesi ci sarà sicuramente Matteo Moschetti, uno dei velocisti più promettenti del panorama internazionale. In questa stagione ha conquistato ben otto vittorie con la maglia della Polartec-Kometa e il prossimo anno avrà l’occasione di fare il salto di qualità con la Trek – Segafredo. Altro corridore protagonista in questa stagione è Edoardo Affini, grande cronomen, che ha conquistato l’oro ai Giochi del Mediterraneo e agli Europei, sfiorando poi il podio ai Mondiali. Il prossimo anno lo vedremo in azione ...