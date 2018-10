Ciclismo | Alejandro Valverde non si ferma e punta alle Olimpiadi | “Voglio correre fino a

Albo d'oro Mondiali Ciclismo : Alejandro Valverde succede al tris di Peter Sagan - l'Italia non vince dal 2008 : Alejandro Valverde si è laureato Campione del Mondo 2018 di ciclismo trionfando sul durissimo tracciato di Innsbruck. Lo spagnolo ha regolato il francese Romain Bardet, il canadese Michael Woods e l'olandese Tom Dumoulin in una volata a quattro ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Alejandro Valverde e il trionfo che mancava. La ciliegina sulla torta a 38 anni : Un percorso alla Alejandro Valverde si diceva un anno fa di questi tempi, quando veniva annunciata l’altimetria per la prova in linea dei Mondiali 2018 di Innsbruck. Quella salita finale, quel durissimo muro che portava a Gramartboden, 2,8 km all’11,5% di pendenza media e con punte del 28%, sembrava proprio essere perfetto per le caratteristiche dell’Embatido. E così è stato: in quel di Innsbruck il campione spagnolo ha dominato in ...

Albo d’oro Mondiali Ciclismo : Alejandro Valverde succede al tris di Peter Sagan - l’Italia non vince dal 2008 : Alejandro Valverde si è laureato Campione del Mondo 2018 di ciclismo trionfando sul durissimo tracciato di Innsbruck. Lo spagnolo ha regolato il francese Romain Bardet, il canadese Michael Woods e l’olandese Tom Dumoulin in una volata a quattro dopo aver fatto la differenza sulla salita di Igls e sull’ultimo durissimo strappo. Il 38enne succede così a Peter Sagan che aveva vinto le ultime tre edizioni della rassegna iridata. Di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le pagelle della prova in linea. Alejandro Valverde in trionfo - Gianni Moscon super - male Alaphilippe e la Colombia : Era uno dei nomi più quotati, forse colui che era più atteso da quando è stato svelato il percorso lo scorso anno. Alejandro Valverde questa volta non sbaglia e a 38 anni va a prendersi il titolo iridato che gli era tanto mancato durante la carriera. Corsa eccezionale per l’iberico che in quel di Innsbruck domina la prova in linea dei Mondiali 2018 di Ciclismo battendo Bardet e Woods. Bene l’Italia con un super Gianni Moscon. Andiamo ...

Ciclismo : Alejandro Valverde è campione del mondo - quinto Moscon : Il primo big a staccarsi è Peter Sagan quando mancano 90 km all'arrivo, il tre volte campione del mondo conferma la scarsa adattabilità a questo percorso. Lungo la salita di Igls è Vincenzo Nibali ad ...

VIDEO Peter Sagan : lo slovacco premia Alejandro Valverde con la medaglia d’oro ai Mondiali di Ciclismo : Campione anche nella sconfitta. Peter Sagan, dopo tre titoli iridati consecutivi, ha abdicato. Troppo duro il percorso dei Mondiali di Innsbruck, dove comunque il fuoriclasse slovacco ha voluto cimentarsi a tutti i costi, partecipando anche alla Vuelta per prepararsi al meglio all’evento. Nel corso del quartultimo giro, tuttavia, il 28enne ha alzato bandiera bianca nel corso della salita di Igls. A fine gara si è poi reso artefice di un ...

VIDEO Highlights Mondiali Ciclismo : Alejandro Valverde vince a Innsbruck - Gianni Moscon quinto. Nibali si stacca : Alejandro Valverde ha vinto il Mondiale 2018 di ciclismo riuscendo a coronare il suo sogno iridato a 38 anni. Lo spagnolo è riuscito ad avere la meglio in una volata a quattro sul traguardo di Innsbruck, sul durissimo tracciato austriaco è stato l’iberico a fare la differenza al termine di una corsa tiratissima e in cui alla lunga sono saltati fuori i migliori. Alle sue spalle il francese Bardet e l’inatteso canadese Woods, quarto ...

Ciclismo - Mondiali 2018 - Alejandro Valverde : “Finalmente ce l’ho fatta - è un sogno che diventa realtà. I compagni sono stati perfetti” : Ci sono volute ben dodici edizioni, ma oggi finalmente Alejandro Valverde è riuscito a conquistare il titolo iridato. Il fuoriclasse murciano, a 38 anni, ha vinto da padrone l’oro ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria), andando così a coronare una carriera straordinaria e completare il palmares con l’unico grande risultato che ancora gli mancava. Tanta gioia e anche commozione nelle prima parole a caldo di Valverde, che dopo il traguardo ...

Lo spagnolo Alejandro Valverde ha vinto i Mondiali di Ciclismo su strada : Lo spagnolo Alejandro Valverde ha vinto i Mondiali di ciclismo ed è il nuovo campione della categoria “Uomini Elite”, la più importante. La corsa dei Mondiali di ciclismo si è svolta a Innsbruck, in Austria, su un percorso di 258,5 chilometri, con The post Lo spagnolo Alejandro Valverde ha vinto i Mondiali di ciclismo su strada appeared first on Il Post.

Ciclismo - Ranking UCI : l’Italia scivola al terzo posto - Elia Viviani secondo dietro ad Alejandro Valverde : Rivoluzione nel Ranking UCI, la classifica mondiale redatta dalla Federazione Internazionale di Ciclismo. I tanti ribaltoni nelle posizioni che contano sono dovuti al fatto che sono usciti i risultati acquisiti ai Mondiali 2017 che si disputarono una settimana prima rispetto a quanto succede quest’anno (appuntamento a Innsbruck domenica 30 settembre). Lo slovacco Peter Sagan ha perso il primo posto proprio per questo motivo: il Campione ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Alejandro Valverde all'ultima occasione della carriera. La chance perfetta per conquistare la maglia iridata : ... lo spagnolo, su un percorso davvero durissimo, andrà alla ricerca della sua prima maglia di campione del mondo di Ciclismo su strada. Tante le volte in cui l'iberico è andato vicino al sogno iridato:...

Ciclismo - Mondiali 2018 : la forma e il borsino dei favoriti. Julian Alaphilippe al top - dubbi su Alejandro Valverde : Un percorso durissimo, tantissimi dubbi su chi possa vincere: quello di Innsbruck sarà uno dei Mondiali più insidiosi degli ultimi anni, come di consueto il pronostico sarà apertissimo. Piuttosto ristretta, almeno secondo addetti ai lavori e bookmakers, la cerchia dei favoriti: quattro o cinque uomini che, sulla carta, dovrebbero giocarsi il titolo iridato. Andiamo a scoprire la forma e il borsino: chi sta meglio e chi sta peggio in vista di ...