Chioggia | in sella alla sua moto investe due pedoni e finisce a terra | Davide muore a 18

fanpage

(Di lunedì 1 ottobre 2018)Varagnolo è morto a 18 anni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a bordo dello scooter che stava guidando: a Sottomarina, frazione di, ha investito dueche stavano attraversando sulle strisce ed è finito a. Quando i soccorritori sono arrivati, per lui non c'era già più nulla da fare.