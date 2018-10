Che succede ora con la manovra?

Che cosa succede ora in Macedonia? : Solo il 37 per cento dell'elettorato è andato a votare per il referendum consultivo indetto in Macedonia. La consultazione doveva stabilire se il paese fosse pronto a cambiare il suo nome in Repubblica della Macedonia del nord, mettendo fine a una disputa con la Grecia che andava avanti da ventisett

Che cosa succede nel cervello di un razzista : (Immagine: Bundesarchiv, Bild 183-H1216-0500-002 / CC-BY-SA 3.0) Inutile girarci intorno. Il razzismo c’è, è tra noi, si vede e si sente. Ultimamente l’astio dettato da stereotipi etnici e di genere sembra essere sdoganato. Persino da chi sarebbe chiamato a dare il buon esempio, se non altro come mandato istituzionale. I social network offrono inevitabilmente una formidabile cassa di risonanza. Ma al di là dell’opportunismo politico, quali ...

È la stessa cosa Che succede a noi - Perché da detenuto sostengo il #MeToo : Nel mondo del cinema sono gli uomini a comandare, quindi se una donna vuole realizzare il suo sogno e diventare un'attrice deve subire quello che l'uomo le impone, proprio come noi." "Dovremmo unirci ...

Intesa a 2 - 4% del Pil - anChe Tria d’accordo «Manovra dal popolo - povertà finita» Cosa succede se l’Italia aumenta la spesa : Atteso in serata il consiglio dei ministri che deve varare il documento economico finanziario. Fonti Lega e M5S sostengono che prevarrà la linea che vuole allargare la spesa

Deficit - Che succede se si sfora il 2%? : SPESA E CRESCITA - "L'idea che aumentando la spesa pubblica si aumenti automaticamente il tasso di crescita dell'economia è vero se, e soltanto se, l'aumento della spesa pubblica è efficiente e non ...

“Che succede con il decreto su Genova?” Grillo preoccupato telefona a Di Maio : A un mese e mezzo dal crollo del ponte Morandi il genovese più famoso, sicuramente quello politicamente più rilevante, ha alzato il telefono: «Luigi dimmi che sta succedendo?». Agli italiani che si chiedono che fine abbia fatto il decreto su Genova, si è aggiunto anche Beppe Grillo, il quale però rispetto a chiunque altro può digitare il numero di ...

Ombelico - perché toccarlo dà fastidio. Cosa succede quando lo sfioriamo : L’Ombelico è una parte del nostro corpo molto particolare: durante la gravidanza ci legava a nostra madre grazie al cordone ombelicale e la maggior parte delle persone, nel sfiorarlo, prova una sensazione di estremo fastidio. perché? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il dottor Christopher Hollingsworth, membro dell’Associazione Chirurghi di New York: “Toccando l’Ombelico avremo facoltà di stimolare non solo la pelle ...

Uomini e donne - Teresa Cilia - matrimonio in crisi : "Perché succede sempre a me?" : Periodo difficile per Teresa Cilia, il cui matrimonio con Salvatore Di Carlo è in crisi. L'ex tronista di Uomini e donne fino a questo momento non ha rilasciato interviste limitandosi soltanto a qualche dichiarazione pubblica via social. È capitato, per esempio, alcune ore fa quando in una Instagram Story si è sfogato così:Ci sono cose che forse non capirò mai, ci sono momenti in cui vorrei sprofondare, ci sono pensieri che rimangono ...

Uomini e donne - Teresa Cilia : "Perché succede sempre a me?" : Periodo difficile per Teresa Cilia, il cui matrimonio con Salvatore Di Carlo è in crisi. L'ex tronista di Uomini e donne fino a questo momento non ha rilasciato interviste limitandosi soltanto a qualche dichiarazione pubblica via social. È capitato, per esempio, alcune ore fa quando in una Instagram Story si è sfogato così:Ci sono cose che forse non capirò mai, ci sono momenti in cui vorrei sprofondare, ci sono pensieri che rimangono ...

Grande Fratello Vip - panico per Ilary Blasi : grida selvagge a pochi minuti dalla diretta - Che succede? : pochi minuti al via del Grande Fratello Vip . E sul profilo Twitter della trasmissione viene rilanciato uno degli spot con cui Mediaset promuove il programma di Canale 5. Ecco Ilary Blasi , pronta ad ...

Clamoroso Serie A - il referto arbitrale Che può ribaltare tutto : chiesto il blocco del campionato - dopo il turno infrasettimanale può succedere di tutto : E’ un caos con pochi precedenti quello che sta vivendo il calcio italiano, dalla Serie A fino ad arrivare alla Serie C, le ultime settimane sono state caldissime tra sentenze, ricorsi e nuovi processi. Una situazione che ha fatto molto discutere è stata quella riferita alla scorsa stagione e che riguarda la partita Frosinone-Palermo, match dei playoff che ha portato alla promozione della squadra di Longo. Proteste furiose da parte ...

Che cosa succede se finisci nel registro dei cattivi pagatori : Una segnalazione come cattivo pagatore può non solo provocare il rifiuto di una richiesta di prestito ma anche compromettere la propria “reputazione creditizia” negli anni seguenti. Ritardi prolungati e mancati pagamenti di rate di rimborso di mutui e finanziamenti vari, di bollette, canoni di affitto e perfino delle spese condominiali non passano certo inosservate. Anzi, finiscono diritte nelle black list dei sistemi di informazioni creditizie ...

Putin - Che succede? : Roma. E’ una storia siberiana, avrebbe potuto essere una vicenda anonima e lontana. Invece si è trasformata in un paradigma, o peggio, nella prova generale di un fallimento. A Primorskie Krai, una regione dell’estremo oriente russo – di cui fa parte la città di Vladivostok – che guarda al Giappone,

Perché l’equinozio d’autunno 2018 non è il 21 settembre : quando inizia e cosa succederà : A quando l'appuntamento con l'equinozio d'autunno 2018? Il giorno esatto dell'inizio della stagione delle foglie cadute e dei primi freddi è comunemente fissato per il 21 settembre ma la convinzione è sbagliata e ogni anno il momento fatidico è diverso e anche distante da quanto stabilito per convenzione. Meglio dettagliare dunque l'evento astronomico di scena comunque nella settimana corrente, anche per capire cosa accadrà esattamente a ...