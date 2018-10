Che carattere questo Arezzo Due punti su cui riflettere | atteggiamento e cinismo

Inter - Spalletti "Carattere arma decisiva"/ Ultime notizie - 0-1 vs Sampdoria : "Ecco perchè sono stato espulso" : Inter, Spalletti "Carattere arma decisiva". Ultime notizie, vittoria per 0-1 contro la Sampdoria, le parole del tecnico: "Ecco perchè sono stato espulso"(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 11:48:00 GMT)

Milan - errori di gioventù! Servono carattere e cattiveria - ma la strada è quella giusta : Higuain il leader Che mancava : Cagliari-Milan 1-1: i sardi partono subito aggressivi, Higuain si sblocca ma i rossoneri devono ancora lavorare sodo La Serie A è tornata: dopo lo stop per la Nations League, le squadre sono tornate in campo per la quarta giornata, importantissima per Cristiano Ronaldo, che si è finalmente sbloccato, ma anche per Gonzalo Higuain, anche lui finalmente a segno con la maglia rossonera. L’Inter è stata fermata dal Parma, mentre la Roma ...

Nonna Emma - a 105 anni sconfigge anChe la polmonite / La decana di Montichiari dimostra un carattere da leone : A 105 anni Nonna Emma riesce a sconfiggere anche la polmonite. La decana di Montechiari in provincia di Brescia ha dimostrato ancora una volta di essere forte come un leone.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 21:38:00 GMT)

Moto Guzzi svela la V9 Bobber Sport. Look cattivo Che mette in risalto il lato più sportivo del carattere : MANDELLO DEL LARIO - Tanti particolari neri, essenziale, grossi pneumatici. È la nuova custom sportiva di Moto Guzzi. Si chiama V9 Bobber e si presenta con una forte personalità. Moto...

Buffon : 'Che strano guardare la Serie A da lontano. La Juve non mi stupisce - ma occhio al carattere di Ancelotti' : Lo sa bene Gigi Buffon che anche da Parigi, dove ha cominciato questa sua nuova fase della sua carriera, rivolge un pensiero a quel campionato che lo ha accolto ragazzo e lo ha consegnato al mondo ...