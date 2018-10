Charles Aznavour addio | le sue tre mogli e i figli

morto Charles Aznavour : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Musica in lutto : morto il cantante francese Charles Aznavour : Charles AznavourCharles AznavourCharles AznavourCharles AznavourCharles AznavourCharles AznavourSettant’anni di carriera, oltre trecento milioni di dischi venduti nel mondo e una cifra inconfondibile, elegante, malinconica. Charles Aznavour si spegne ad Alpilles oggi, lunedì 1 ottobre, all’età di 94 anni, l’aria d’autunno che raggiunge i campi arati del Sud della Francia. Figlio di Micha Aznavourian, immigrato ...

Musica in lutto : addio a Charles Aznavour. La sue canzoni hanno fatto la storia : Il mondo della Musica piange uno dei suoi interpreti maggiori. Il cantautore e attore di origini armene Charles Aznavour, 94 anni, è morto. Nato a Parigi nel 1924, da immigrati di origine armena, Shahnour Vaghinagh Aznavourian, in arte Charles Aznavour, debutta a teatro come attore di prosa. Nel dopoguerra, grazie a Edith Piaf che lo porto’ in tournee in Francia e negli Stati Uniti, si mette in luce come cantautore. Ma il riconoscimento ...

Morto a 94 anni Charles Aznavour - leggendario cantautore francese da 300 milioni di dischi : È Morto nella notte tra domenica 30 settembre e lunedì 1 ottobre, all’età di 94 anni, il leggendario cantautore francese di origine armena, Charles Aznavour. Lo riferisce il sito di Le Figaro, spiegando che l’artista si è spento nella sua casa delle Alpilles, nel sud della Francia, dove si era ritirato dopo avere cancellato i concerti estivi a causa di una caduta che gli aveva procurato una frattura al braccio. Charles Aznavour, la ...

È morto Charles Aznavour - addio al poeta della canzone d’amore scomparso all’età di 94 anni : È morto Charles Aznavour. La musica internazionale perde una figura di prim'ordine nel genere della canzone d'amore, con un tour mondiale appena sospeso a causa della rottura dell'omero. Sono oltre 1000 le sue canzoni, oltre a 60 film con i quali ha consolidato la sua nota fama d'artista che ha calcato le assi del palco fino all'ultimo. Solo qualche mese fa, Aznavour è stato in Italia per tenere un concerto al Teatro degli Arcimboldi di ...

Charles Aznavour morto - addio all’ultimo chansonnier : era appena tornato da un tour in Giappone : E’ morto a 94 anni Charles Aznavour, ultimo dei giganti della canzone francese. A dare l’annuncio della sua scomparsa, avvenuta nella notte nella sua casa di Alpilles, nel sud della Francia, è stato il suo ufficio stampa. Il cantante di origini armene era appena tornato dal tour in Giappone dopo essere stato costretto a cancellare i concerti di questa estate a causa della frattura di un braccio dopo una caduta.