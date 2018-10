Champions League 2018-2019 | il calendario delle partite del 2-3 ottobre A che ora

Champions League - gli arbitri della seconda giornata di Inter e Napoli : seconda giornata della fase a gironi di Champions League, il mercoledì europeo vedrà impegnate Inter e Napoli. Difficilissimo match per gli azzurri, che al San Paolo ospiteranno il Liverpool di Jurgen ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : sorteggiati il terzo turno e i gironi. Possibili tre squadre italiane : Sono estati effettuati in mattinata a Nyon, in Svizzera, i sorteggi del terzo turno della Champions League di Pallanuoto maschile 2018-2019. Due italiane saranno impegnate in questa fase ad eliminazione diretta, che promuoverà le vincenti direttamente ai gironi: AN Brescia e Sport Management. Sorteggio sulla carta benevolo per entrambe le compagini tricolori: i lombardi se la vedranno con gli spagnoli del Terrassa, per quanto riguarda i Mastini ...

Champions League - Kassai arbitra Napoli-Liverpool. Psv-Inter a Mazic : TORINO - Sarà Viktor Kassai ad arbitrare mercoledì sera al San Paolo la sfida fra Napoli e Liverpool , valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions . Ungherese, Kassai ha incrociato ...

Champions League - su Sisal Matchpoint Juventus e Roma in discesa con Young Boys e Viktoria Plzen : Dopo aver battuto il Napoli nello scontro diretto, e quindi già in fuga solitaria in Serie A, la Juventus si tuffa nel secondo turno di Champions League ospitando lo Young Boys, sulla carta l’impegno più facile del Gruppo H. Gli svizzeri allo Stadium giocheranno il secondo match nella loro storia in questa competizione e il pronostico degli esperti di Sisal Matchpoint è a senso unico. Vittoria bianconera praticamente scontata, a 1.16, ...

Pronostico CSKA Mosca vs Real Madrid - Champions League 2-10-2018 e Analisi : UEFA Champions League 2018-2019, 2^ giornata Gruppo G, Analisi e Pronostico di CSKA Mosca-Real Madrid, martedì 2 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.CSKA Mosca-Real Madrid, martedì 2 ottobre. Dopo un buon inizio nei rispettivi campionati, la Champions League vedrà i Campioni d’Europa del Real Madrid sfidare a Mosca l’ostico CSKA. Può essere l’occasione giusta per zittire le critiche piovute addosso alle ...

Probabili Formazioni Manchester United vs Valencia - UEFA Champions League 02-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Valencia, UEFA Champions League 2018/2019, Ore 21.00: Red Devils con l’11 di Londra; ritorno di Garay negli ospiti.Il match valido per la 2^giornata della UEFA Champions League, mette di fronte all’Old Trafford i padroni di casa del Manchester United e il Valencia.Come arrivano Manchester United e Valencia?I Red Devils stanno vivendo un periodo nero, condito dalla sconfitta contro il ...

Probabili Formazioni Hoffenheim vs Manchester City - UEFA Champions League 02-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Hoffenheim-Manchester City, UEFA Champions League 2018/2019, Ore 18.55: Cambio modulo nei tedeschi?; Cityzens con un solo cambio rispetto al’ultima.La gara, valevo per la 2^giornata della Fase a Gironi della UEFA Champions League, mette di fronte alla WIRSOL Rhein-Neckar Arena i padroni di casa dell’Hoffenheim e il Manchester City.Come arrivano Hoffenheim e Manchester City?L’Hoffenheim arriva dalla ...

Biglietti Napoli-Liverpool - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per la sfida del San Paolo : Domani alle ore 21.00 lo stadio San Paolo è pronto ad accogliere la super sfida tra Napoli e Liverpool. Nel loro secondo incontro della fase a gironi di Champions League, i partenopei vanno a caccia dei tre punti dopo il mezzo passo falso di Belgrado contro la Stella Rossa. La partita però non è affatto semplice. I Reds sono una compagine molto ben organizzata e hanno raggiunto la finale nella scorsa edizione, oltre ad aver cominciato alla ...

Biglietti Juventus-Young Boys - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per la sfida dell’Allianz Stadium : Domani 2 ottobre alle ore 18.55 la Juventus di Massimiliano Allegri torna nuovamente in scena in Champions League. Dopo il successo in 10 contro 11 a Valencia, in Spagna, per via della tanto discussa espulsione di Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora se la vedrà contro i campioni di Svizzera dello Young Boys. Sulla carta i campioni d’Italia non dovrebbero avere troppi problemi, intenzionati ad allungare la propria striscia di successi in ...

Addio Marotta-Juventus - Lippi convinto : “certe decisioni prese per vincere la Champions League” : L’ex ct campione del mondo ha commentato l’Addio di Marotta alla Juventus, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda “L’Addio di Marotta alla Juve? Non sta a noi giudicare, dobbiamo solo prendere atto. Nessuno di noi sa i motivi per cui prendono certe decisioni, ma di certo della Juve non si può dire che non abbia la capacità di programmare“. Lo dice Marcello Lippi soffermandosi, ai microfoni di Radio ...

Pronostici Champions League - 2 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 2^ Giornata : Consigli Scommesse e Pronostici Champions League 2 Ottobre 2018. Attenzione alle bellissime sfida fra Juventus-Young Boys e Roma-Viktoria-Plzen.Martedi 2 Ottobre 2018, si apriranno le danze della seconda Giornata di Champions League con la Juventus che alle ore 18:55, affronterà lo Young Boys. Le restanti partite si giocheranno in serata con la Roma impegnata in casa col Viktoria Plzen. Analizziamo i Pronostici Champions League di ...

Probabili formazioni/ Roma Viktoria Plzen : diretta tv - orario - le notizie live (Champions League) : Probabili formazioni Roma Viktoria Plzen: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. I giallorossi cercano riscatto dopo la sconfitta del Santiago Bernabeu(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 08:32:00 GMT)

Napoli-Liverpool - le probabili formazioni | Champions League 2018-2019 : Secondo match per il Napoli di Carlo Ancelotti nella Champions League 2018-2019 di calcio. Reduce dal pareggio contro la Stella Rossa, i partenopei non possono permettersi altri mezzi passi falsi e debbono centrare il bersaglio grosso contro il Liverpool al San Paolo per dare un indirizzo diverso al loro percorso continentale. Di sicuro il confronto non è tra i più semplici essendo la formazione di Jurgen Klopp particolarmente in forma e ...

Roma-Viktoria Plzen - le probabili formazioni | Champions League 2018-2019 : Dopo la brutta sconfitta con il Real Madrid, la Roma non può sbagliare e deve battere il Viktoria Plzen nel Gruppo G della Champions League 2018-2019. I giallorossi, galvanizzati dalla vittoria del derby con la Lazio, sono pronti a superare i cechi, squadra sulla carta ampiamente alla portata, ma comunque da non sottovalutare. Andiamo quindi a scoprire le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni del match. Nella Roma Di Francesco si ...