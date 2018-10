Cecilia Rodriguez dopo Francesco Monte | cambia squadra per amore di Ignazio

Belen Rodriguez - conflitti in famiglia : Cecilia svela per cosa litigano le due celebri sorelle : ... è tornata alla ribalta della cronaca per le sue dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista, dove ha rivelato dei particolari ancora inditi sul suo rapporto con la celebre sorella Belen . ...

FRANCESCO MONTE/ La pazzia per riconquistare Cecilia Rodriguez : "Ero malato di lei" (Grande Fratello Vip 2018) : Confidenze notturne tra FRANCESCO MONTE e Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2018, ma nella testa dell'ex tronista c'è ancora Cecilia Rodriguez.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Cecilia Rodriguez rivela : “Sgrido spesso Belen” : Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez ai ferri corti? Il retroscena Cecilia Rodriguez e Belen Rodriguez qualsiasi cosa facciano o dicano faranno sempre notizia. E anche stavolta un’intervista rilasciata al TGCOM24 dalla sorella della popolare conduttrice di Tu si que vales ha già fatto molto discutere i tantissimi fan sui social. Cosa ha detto la bella ex fidanzata di Francesco Monte? In questa circostanza il giornalista le ha domandato il ...

GF Vip – Francesco Monte pensa ancora a Cecilia Rodriguez ? Ecco l’indiscrezione : Il GF Vip ha aperto le porte a tutti i suoi concorrenti da meno di 24 ore e, già ieri sera, interessanti novità sono emerse su Francesco Monte. Silvia Provvedi e Jane Alexander, una volta entrate in Casa, si sono ritrovate infatti a fare del gossip sul loro chiacchieratissimo compagno di avventura. Con loro c’era anche Giulia Salemi che, a sua volta, si è fatta sfuggire un’indiscrezione non indifferente sul ragazzo. Come mostrato in un video ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nel safari del Tarangire : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno costruendo le basi per un solido futuro insieme si amano alla follia, hanno preso una nuova casa a Milano e pensano alle nozze. Intanto si godono il presente con un viaggio in Africa che ha il sapore di luna di miele. Tra baci e abbracci selvaggi al Parco nazionale del Tarangire, eccoli al primo safari di coppia nella savana. “Penso che sarà una esperienza che non dimenticherò mai…”, ...

Grande Fratello Vip : la rivelazione inaspettata di Francesco Monte su Cecilia Rodriguez : L'ex tronista racconta un epidosio avvenuto lo scorso anno, quando l'argentina era reclusa nella casa.

GF Vip - Francesco Monte torna a parlare di Cecilia Rodriguez : 'Non sono stato fortunato' : E' iniziata l'avventura di Francesco Monte all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e donne, dopo lo scandalo droga all'Isola dei famosi, ha avuto la possibilità di rimettersi in gioco e lo ha fatto partecipando al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Nel corso di queste prime giornate, abbiamo visto che Monte è tornato a parlare anche della sua storia d'amore durata ben cinque anni con Cecilia ...

Gf Vip 3 - Francesco Monte parla di Cecilia Rodriguez : E dopo nemmeno tre giorni arrivò il momento in cui Francesco Monte parlò di Cecilia Rodriguez. Il ragazzo, ex corteggiatore poi diventato tronista di Uomini e Donne, è stato fidanzato con la sorella di Belen per cinque anni, per poi essere lasciato in diretta tv nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip per Ignazio Moser, figlio del grande ciclista Francesco.Nella diretta di Grande Fratello Vip di martedì 25 settembre gli inquilini ...

Francesco Monte difende Cecilia Rodriguez al GF Vip. VIDEO : Grande Fratello Vip: Francesco Monte parla di Cecilia Rodriguez E’ tempo di confidenze per gli abitanti della caverna al Grande Fratello Vip. I nuovi coinquilini hanno trascorso la giornata di oggi a conoscersi, e ovviamente Francesco Monte è stato il personaggio a cui sono state rivolte più domande. A causa del suo passato amoroso e della sua controversa carriera televisiva, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha risposto a ...

Cecilia Rodriguez contro Sara Affi Fella e Nicola Panico su Instagram. Il ragazzo si arrabbia : Sembra incredibile, ma in Italia si sta verificando un'allucinazione collettiva da parte dei mass media nei confronti di Sara Affi Fella. Riavvolgiamo il nastro per chi si sta chiedendo di chi si tratti: Sara Affi Fella è stata la tronista della scorsa tornata di Uomini e Donne, il dating show del pomeriggio di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Alla fine dell'avventura, Sara ha scelto Luigi Mastroianni, per poi lasciarlo poco dopo.La ...