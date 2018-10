C' è una nuova risorsa per gli informatori anonimi nella pubblica amministrazione

“La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

Incentivi rottamazione 2018 per l’acquisto di una auto nuova : Gli Incentivi per l’acquisto di auto ad alimentazione ibrida ed elettrica restano la linea guida dell’ultimo trimestre 2018 e restano alla base del prossimo 2019. Si tratta di una serie di misure a livello statale e regionale che favoriscono la rottamazione dei veicoli più vecchi e inquinanti per contribuire a raggiungere gli obiettivi fissati dall’accordo sul clima di Parigi, ovvero ridurre i gas a effetto serra e porre un freno all’aumento ...

I Ricercatori Hanno Creato una nuova Batteria Al Litio Che Assorbe L'anidride Carbonica Per Auto-alimentarsi : Si tratta dell'apertura di uno scenario completamente nuovo e promettente che, sebbene abbia bisogno ancora di notevoli miglioramenti, rimane comunque un traguardo molto importante per la scienza. ...

Giorgia Meloni fa la sovranista in Belgio : una nuova associazione per ricevere fondi Ue : Niente altro, però, che possa in qualche modo ricondurre al mondo della politica. C'è l'ufficio di un contabile, Patrick Gorloo, una ditta di commercio al dettaglio, una piccola agenzia di ...

Lamborghini : una nuova app dedicata ai clienti per un'esperienza ancora più immersiva : Nasce Lamborghini Unica, app pensata per rendere la customer experience ancora più esclusiva e di livello superiore

Scoperta una nuova funzione per Huawei e Honor con interfaccia EMUI 9 : Stanno venendo alla luce una serie di informazioni aggiuntive a proposito della nuova interfaccia EMUI 9 per gli smartphone Huawei ed Honor interessati dall'aggiornamento. Lo sviluppo del pacchetto software, associato all'aggiornamento Android Pie, è in fase avanzata per diversi top di gamma di questo duplice brand, ma ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere a proposito delle funzioni comprese al suo interno. Vediamo dunque cosa sappiamo oggi 1 ...

L'opposizione riparte dalla piazza - Martina : 'nuovo Pd per una nuova sinistra' : Messe da parte le tensioni interne, militanti e maggiori esponenti del paritito si ritrovano a Roma. Non manca l'autocritica: 'Abbiamo capito al lezione'. 'Unità' lo slogan che echeggia più volte, ...

C'è una nuova risorsa per gli informatori anonimi nella pubblica amministrazione : Le organizzazioni non-profit Transparency International Italia e Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali presentano oggi WhistleblowingPa, strumento informatico che consente agli enti pubblici di raccogliere segnalazioni anonime su corruzione e illeciti interni alle pubbliche amministrazioni, garantendo l’anonimato del segnalante. L’iniziativa arriva a quasi un anno dall’approvazione della legge sul ...

Marotta pronto ad una nuova avventura in Serie A - ecco le squadre in pole per il dirigente : Come un fulmine a ciel sereno. Nella serata di ieri è stato comunicato ufficialmente l’addio alla Juventus da parte del dirigente Beppe Marotta, un annuncio che può essere considerato assolutamente a sorpresa. Grande prestazione del club bianconero contro il Napoli e successo che ha permesso alla squadra di Allegri di allungare in classifica. Poi la notizia shock del divorzio tra la Juventus e Marotta. La causa principale va trovata ...

Manifestazione Pd Roma - Martina : 'Serve un nuovo Pd per una nuova sinistra' : Questi incompetenti mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perchè non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente', ...