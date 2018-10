Casalino | un nuovo audio dopo Genova ' Ferragosto saltato' E bufera | e lui si scusa

Perché il Pd chiede le dimissioni di Casalino : il nuovo audio : Il portavoce del premier si lamenta per le troppe telefonate ricevute dai giornalisti dopo il crollo del ponte Morandi: "Mi...

Polemiche per un nuovo audio di Casalino - sul crollo di Genova - : Roma, 1 ott., askanews, - A poco più di una settimana dalla registrazione audio in cui il portavoce del premier Rocco Casalino parlava di una 'megavendetta' ai danni dei tecnici del Mef se non ...