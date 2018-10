Casalino | spunta un audio dopo la tragedia di Genova | Mi è saltato Ferragosto

Casalino - spunta audio durante tragedia Genova : 'Mi salta pure il Ferragosto' : 'Basta, non mi stressate la vita. Io pure ho diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è saltato Ferragosto , Santo Stefano, San Rocco e Santo Cristo'. Sono i giorni della strage del ponte ...

Bufera su Casalino : spunta un audio a tre giorni dal crollo del Ponte Morandi : Già al centro dell'attenzione dei media in questi giorni prima per il suo stipendio da portavoce e poi per un audio contro i tecnici del Ministero dell'Economia, Rocco Casalino piomba nell'ennesima Bufera intorno al suo nome. L'ultimo caso sta scatenando la reazione da più parti del mondo della politica e non solo. A finire al centro delle critiche, questa volta, è un messaggio vocale che Casalino avrebbe registrato il 17 agosto e ...

È spuntato un nuovo audio Whatsapp di Rocco Casalino : Dieci giorni dopo la diffusione dell'audio in cui minacciava la "megavendetta" contro i tecnici del ministero dell'Economia se non avessero trovato le risorse per il reddito di cittadinanza, il Giornale ha pubblicato una nuova registrazione, inviata sempre dal portavoce del premier Rocco Casalino, a una decina di giornalisti: "È il 17 agosto, Ponte Morandi è crollato da tre giorni, si contano ...

Casalino - spunta un audio : 'I tecnici di Tria obbediscano o li cacciamo' : 'Mi chiedo se possa il portavoce del presidente del Consiglio permettersi di minacciare il ministro dell'Economia del governo per cui lavora. Se il suo ruolo non sia diventato imbarazzante, visto che ...