Casalino | spunta audio durante tragedia Genova | ' Mi salta il Ferragosto'

Casalino - spunta un audio : 'I tecnici di Tria obbediscano o li cacciamo' : 'Mi chiedo se possa il portavoce del presidente del Consiglio permettersi di minacciare il ministro dell'Economia del governo per cui lavora. Se il suo ruolo non sia diventato imbarazzante, visto che ...

Rocco Casalino - spunta un audio : «I tecnici di Tria obbediscano o li cacciamo» : «O ci trovano i 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell' Economia». La voce sembra quella del responsabile comunicazione M5S e portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino. --L'audio, che dai rumori in sottofondo sembra essere stato registrato in un bar, documenterebbe il dialogo tra l'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello passato ...