Casalino | audio dopo Genova | «Mi è saltato il Ferragosto» Renzi | «Vergogna | ora basta»

Rocco Casalino - Il Giornale pubblica audio dopo il crollo del Ponte Morandi : “Mi è saltato Ferragosto - non stressatemi” : “Ragazzi, però chiamatemi una volta. dopodiché semmai vi richiamo o vi scrivo. Anche io ho diritto ho diritto a farmi magari due giorni, no? Già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, Santo Rocco, Santo Cristo… mi chiamate come i pazzi. Datevi una calmata, tutti cento volte mi state chiamando. Una volta, poi semmai mi mandate un messaggio e nel caso vi rispondo. Basta, non mi stressate la vita“. È questo il contenuto di un ...

Ponte Morandi - l’audio di Rocco Casalino dopo il crollo : “Mi è saltato Ferragosto” : Il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, torna al centro della polemica politica per un nuovo audio: nello specifico si tratta di un messaggio vocale inviato ad alcuni giornalisti tre giorni dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova. Casalino sbotta: "Non mi stressate la vita. Io pure ho diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è saltato Ferragosto". Il Pd chiede le dimissioni.Continua a leggere

Casalino risponde sull’audio contro i dirigenti del Mef : “Bufera per nulla. Sono così intoccabili questi burocrati?” : Rocco Casalino, dopo la diffusione dell’audio in cui attaccava i dirigenti e i funzionari del Ministero dell’Economia, minacciandoli di farli fuori se non avessero trovato le risorse per il reddito di cittadinanza, è stato intervistato da Andrea Scazzola per DiMartedì, su La7. “C’è stata una bufera per nulla, Sono così intoccabili questi burocrati? Immaginavo che l’audio restasse privato tra me e giornalisti con cui ...

Rocco Casalino - Tapiro d'oro da Striscia la Notizia/ Dall'audio choc allo stipendio da 170mila euro l'anno : Rocco Casalino, Tapiro d'oro da Striscia la Notizia: Dall'audio choc allo stipendio da 170mila euro l'anno. L'inviato Valerio Staffelli ha incontrato il portavoce del premier Giuseppe Conte(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 19:28:00 GMT)

Audio Casalino - l’ordine dei giornalisti della Lombardia avvia istruttoria sul portavoce del premier : l’ordine dei giornalisti della Lombardia ha avviato l’istruttoria per la trasmissione al Consiglio di disciplina territoriale del file Audio registrato dal portavoce del presidente del Consiglio Rocco Casalino “nell’esercizio delle sue funzioni”. A comunicarlo in una nota è stato il presidente dell’Ordine lombardo Alessandro Galimberti. La decisione è arrivata dopo che sabato 21 settembre, il quotidiano la Repubblica ha ...

Audio Casalino - Paragone (M5s) : “Tria difende i dirigenti del Mef? Forse ha sbagliato governo” : “Se Tria difende i tecnici e i dirigenti del Ministero dell’Economia allora significa che ha sbagliato governo in cui fare politica”. A dirlo, in un videomessaggio pubblicato su Facebook, è il senatore del M5s, Gianluigi Paragone, riferendosi alla vicenda nata dopo la diffusione dell’Audio di Rocco Casalino e le conseguenti prese di posizione all’interno dell’esecutivo. “Noi siamo il governo del ...

Audio Casalino - D’Alema : “Portavoce del Premier? Sgradevole offendere servitori dello Stato” : “Sgradevole attaccare servitori dello Stato che stanno facendo il loro dovere”. Così Massimo D’Alema commentando alla Festa di Articolo 1 – Mdp le parole di Rocco Casalino circolate sui quotidiani italiani. L'articolo Audio Casalino, D’Alema: “Portavoce del Premier? Sgradevole offendere servitori dello Stato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Audio Casalino - Martina - Pd - : 'Conte che difende il suo portavoce è inqualificabile' : 'Conte che difende Casalino è inqualificabile'. Così il segretario del Pd, Maurizio Martina, dopo la 'piena fiducia' rinnovata dal premier al suo...