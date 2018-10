Casa in affitto | quali spese spettano al proprietario e quali no

Casa in affitto : ecco tutte le agevolazioni per chi ha un reddito basso : I canoni di locazione sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. Nel modello 730, così come col modello Unico...

Affitto negato a ragazza disabile - lieto fine : il proprietario ci ripensa - Sabrina avrà la sua Casa a Omegna : Omegna, mediazione del sindaco dopo la denuncia pubblica della ragazza: scuse reciproche, a fine settimana la firma

Comune di Isernia - contributi per chi non riesce a pagare l'affitto di Casa : Sul sito di palazzo San Francesco è presente il bando relativo alla morosità incolpevole. Ecco i criteri per la partecipazione Isernia. Sul sito web del Comune di Isernia è stato pubblicato l'avviso ...

Omegna - no Casa in affitto perché disabile/ Ultime notizie - 21enne denuncia : "Mi è crollato il mondo addosso" : Omegna, no casa in affitto perché disabile: Ultime notizie, la denuncia della 21enne Sabrina Vittoni. "Mi è crollato il mondo addosso". Ma i proprietari negano discriminazioni. (Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:17:00 GMT)

Omegna - 21enne cerca Casa : "Affitto negato perché sono disabile' - : Una ragazza di Villadossola era alla ricerca di un appartamento nel comune piemontese. Dopo essersi accordata con l'agenzia, ha ricevuto il "no" dei proprietari preoccupati di dover sostenere spese ...

Omegna - la denuncia di una ragazza di 21 anni : "Mi hanno negato una Casa in affitto perché disabile" : Mi sono sentita crollare il mondo addosso'. La giovane ha incontrato anche il sindaco Paolo Marchioni, che ha promesso di approfondire la vicenda. 'La disabilità non c'entra' La replica del mediatore ...

Casa in affitto : chi paga le spese : Se hai una Casa in affitto, di certo vorrai sapere quali sono le spese che competono a te e quali al padrone di Casa. Ecco un elenco completo (Tasi, tari, imu, condominio, lavori…) così da non sbagliare! (altro…) The post Casa in affitto: chi paga le spese appeared first on Idee Green.

Casa - in Italia cala il prezzo per l'affitto di una stanza : Teleborsa, - In Italia nell'ultimo anno si è assistito ad un calo, del 7,3%, nel prezzo delle stanze per studenti fuori sede. Il dato viene rivelato dall'Ufficio studi di idealista, che evidenzia come ...

Affido - il ddl dell’organizzatore dei Family day : ‘Basta assegno di mantenimento. Chi resta nella Casa familiare paghi affitto’ : Per il senatore leghista Simone Pillon “non si fanno né gli interessi della madre né quelli del padre” perché rimane il principio che “il genitore che guadagnerà di più contribuirà di più”. Ma il disegno di legge sulla riforma dell’avviso condiviso di cui è primo firmatario – insieme a lui lo hanno sottoscritto tre colleghi del Carroccio e cinque senatori del Movimento 5 Stelle – non convince esperti di ...

'Cerco Casa da settembre'. Palermo - niente affitto a una studentessa trans : Discriminata perché transessuale . E così, per una studentessa transessuale, la ricerca di una stanza da affittare a Palermo è diventata una vera e propria impresa. A denunciare la vicenda su Facebook ...

Con l'affitto a incastro la Casa non chiude mai : Ma mentre la politica cerca di fissare dei paletti, a tenere in mano le redini del mercato sono i big degli affitti, le piattaforme on line e le start up che hanno reso più facile quella che un tempo ...

Lecce - nega Casa a coppia gay : 'Affitto solo a famiglie normali' : Mi spiace, ma io affitto solo alle famiglie normali, non ai gay. E' questa la motivazione, assurda, utilizzata dal proprietario di un immobile in affitto a casarano, comune salentino in provincia di Lecce. L'uomo aveva trovato tramite un'agenzia immobiliare locale due inquilini, ma una volta appreso che si trattava di una coppia omosessuale non ha voluto consegnare le chiavi dell'appartamento. E pazienza se i due ragazzi avevano gia' versato i ...