Cannabis per cani e gatti | tanto per sdoganare un po'

Cannabis legale. In Arizona il primo ristorante per la terapeutica : "È un luogo in cui l'arte incontra la scienza. Oltre a comprendere la varietà di sapori che diversi ceppi di Cannabis possono aggiungere a qualsiasi piatto, stiamo anche calcolando attentamente le ...

Paperoni grazie alla Cannabis legale : ecco i tre nuovi miliardari : ROMA - C'è chi scommette sull'intelligenza artificiale, chi sui robot, chi sull'industria della cannabis, quella a uso farmaceutico s'intende. Un mercato in crescita, che ha creato i primi tre nuovi ...

Vaccini - Grillo : “Obbligo per morbillo - no per esavalente. Liberalizzare Cannabis? Favorevole ma non è nel contratto” : “Vaccini? Ci siamo opposti al decreto Lorenzin, perché il nostro obiettivo, sia come forza politica, sia come governo, è superarlo. Non siamo contro i Vaccini, ma siamo favorevoli”. Sono le parole pronunciate a L’Aria che Tira (La7) dal ministro della Salute, Giulia Grillo, che smentisce anche le voci, da lei definite “fake news”, secondo cui abbandonerebbe il suo dicastero a seguito della maternità. Sui Vaccini precisa: “Lo strumento ...

Perché Coca-Cola vorrebbe creare una bevanda a base di Cannabis : Solo qualche settimana fa, ad esempio, ha ufficializzato l'acquisizione di Costa Coffee , la seconda catena di caffetterie al mondo dopo Starbucks . Oltre alle bollicine c'è molto di più. I casi ...

Perché Coca-Cola vorrebbe creare una bevanda a base di Cannabis : Aggiungendo: 'il mondo si sta evolvendo rapidamente'. L'interesse di Coca-Cola va alle proprietà terapeutiche del Cbd, il cannabidiolo, ovvero la sostanza non psicoattiva presente nella marijuana. Le ...

Coca-Cola lavora per produrre una nuova bevanda alla Cannabis - : Il gruppo di Atlanta conferma di lavorare a una bibita che avrà tra gli ingredienti il cannabidiolo, Cbd,: una sostanza non psicotropa. Pronta un'alleanza con la canadese Aurora cannabis

Calano le vendite - per la Coca-Cola ipotesi bevande alla Cannabis : New York, 17 set., askanews, - Coca-Cola è in trattativa con la canadese Aurora cannabis per sviluppare bevande con il cannabidiolo, un cannabinoide non psicoattivo della pianta della cannabis, che ha ...

Calabria - scoperte 5 piantagioni di Cannabis nel Vibonese - : Trovate coltivazioni di canapa indiana alte fino a 5 metri, oltre 1.300 le piante distrutte dai Carabinieri. L'operazione ha portato a diversi sequestri

Cannabis terapeutica - una mozione in Comune per coltivarla a Milano : "Magari al parco Sud" : La proposta del consigliere forzista De Chirico: "In Italia 20mila malati che ne avrebbero bisogno"

SG : 12 anni a principale imputato per assalto piantagione Cannabis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gomma da masticare a base di Cannabis per combattere sclerosi multipla e fibromialgia - : A metterla a punto un'equipe di scienziati della casa farmaceutica americana AXIM Biotechnologies, Inc., tra le aziende più attive al mondo nella sperimentazione della cannabis sul fronte terapeutico.

Calabria - sequestro Cannabis per 36 Mln : 9.00 Le Fiamme Gialle della compagnia di Melito Porto Salvo (RC) con l'ausilio di elicotteri della sezione aerea della GdF di Lamezia Terme (Cz) hanno individuato e sequestrato due piantagioni di cannabis nei comuni di Roccaforte del Greco (Rc) e Bovalino (Rc). Le piante, quasi 7.000, erano in ottime condizioni vegetative e dalle inflorescenze si sarebbero potuti ricavare circa 4.500 chilogrammi di marijuana. Immesso sul mercato, lo ...

Napoli : scoperte più di 2700 piante di Cannabis sui monti Lattari : Ennesima piantagione di cannabis indica scoperta sui monti Lattari, in un terreno demaniale. A Casola di Napoli, Na, i carabinieri della stazione di Gragnano e dell'elinucleo di Pontecagnano, Salerno, ...

Salute - esperti : la Cannabis fa male ai denti - da carie a tumori : cannabis di nuovo nel mirino per i danni alla Salute. Questa volta, a puntare il dito sono i dentisti che allertano sugli effetti devastanti degli spinelli sul sorriso. Secondo la Società di odontoiatria belga, la marijuana provoca danni alla bocca dei consumatori molto più pesanti di quelli del fumo di sigaretta. “Sono numerosi i dentisti che hanno constato di persona gli effetti nefasti della cannabis sulla Salute della bocca e dei ...