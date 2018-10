Cancro al seno | colpita 1 donna su 8 Nastro rosa e monumenti illuminati per le nuove

Serena Williams a seno nudo contro il Cancro : la campionessa canta in topless per beneficenza : In topless per beneficenza. La supercampionessa del tennis mondiale Serena Williams si è spogliata e si è esibita a seno nudo a sostegno di una associazione che si occupa di fare prevenzione per il cancro al seno. Tre settimane dopo la rovente finale degli US Open la regina del tennis mondiale è tornata prepotentemente alla ribalta apparendo senza il top, ma con il petto nascosto dalle sue mani, in un video in cui canta per promuovere lo ...

Cancro al seno / Tre le parole d'ordine : screening - movimento e alimentazione : Sono tre le parole d'ordine per contrastare il Cancro al seno: screening, movimento e alimentazione. La parola degli esperti a Villa Manin per il mese dedicato alla patologia in questione.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:22:00 GMT)

“Mi sento smarrita”. Shannen Doherty e il Cancro al seno : la toccante rivelazione. Come sta oggi : Lo scorso aprile gli ultimi aggiornamenti da parte di Brenda di Beverly Hills 90210, vale a dire Shannen Doherty. “Il cancro è in remissione”. Shannen Doherty aveva usato Instagram per condividere la lieta notizia. La battaglia contro il cancro, cominciata a marzo di 2 anni fa, sta dando i risultati sperati. “Cosa significa remissione? Ho sentito questa parola e non avevo idea su Come reagire. E’ positivo? Sì. ...

29ENNE CON Cancro AL SENO RACCONTA TUTTO IN UN FUMETTO/ Isabella di Leo e l'idea estesa ad altre patologie : Una ragazza di 29 anni lotta contro il CANCRO al SENO e decide di RACCONTAre la sua storia in un FUMETTO. Isabella di Leo è una grafica pubblicitaria, la sua battaglia "per immagini".(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:09:00 GMT)

Un uomo nuoterà per venti miglia per combattere il Cancro al seno : Martedì 4 settembre 2018, alle ore 10 del mattino, ci sara' una competizione importante per Nick Hobson. L'uomo, originario del Michigan, negli Stati Uniti, nuotera' nel Lago Michigan, dall'Holland State Park al Grand Haven State Park, un percorso di 20 miglia, per raccogliere fondi da destinare a The Pink Fund, una fondazione nazionale no profit che supporta le persone malate di cancro al seno, aiutandole finanziariamente, per i primi novanta ...

Toccati le tette - una campagna per prevenire il Cancro al seno : La giornalista Mona Chalabi e la regista Mae Ryan hanno realizzato un video sull’importanza dell’autopalpazione. Leggi