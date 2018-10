Camera | chiusure domenicali | Moretti CNCC | Prima di decidere Governo faccia analisi

finanza.lastampa

: Proposte di legge chiusure domenicali e festive ORA IN DIRETTA dalla Camera dei Deputati Confimprese in audizione a… - confimprese : Proposte di legge chiusure domenicali e festive ORA IN DIRETTA dalla Camera dei Deputati Confimprese in audizione a… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) ... la chiusura domenicale stride con un sistema del commercio che oggi è un mondo integrato, non solo si rifà alle attività commerciali intese in senso stretto, ma è un mondo che è aperto all'...