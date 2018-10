calcioweb.eu

: #Calciomercato, #Sanchez fuori dai piani dello #United: va via già a gennaio? Ecco le opzioni - CalcioWeb : #Calciomercato, #Sanchez fuori dai piani dello #United: va via già a gennaio? Ecco le opzioni - calciomercatoit : #Juventus - #Mourinho in bilico e il futuro di #Pogba e #Sanchez resta in sospeso - PianetaMilan : #Premier, #AlexisSanchez pronto a lasciare il #ManchesterUnited -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) A neanche un anno dalla firma con il Manchester, l’esperienza all’Old Trafford per Alexispotrebbe già essere vicina alla conclusione. L’attaccante cileno non ha mai brigato con la maglia dei Red Devils e il minutaggio stagionale non induce a ipotizzare un matrimonio duraturo con la società inglese.ha faticato come sta faticando in generale loe Mourinho non sembra più tenerlo in considerazione. Per il cileno potrebbero aprirsi nuovamente le porte della Serie A, anche se non sarà semplice trovare qualcuno disposto a corrispondergli le cifre consistenti, 26 milioni di sterline, che percepisce in Inghilterra. Difficile un ritorno in Spagna, dove Real e Barcellona, pur essendo le uniche a poterselo permettere, non sembrano interessate al suo cartellino. Un’opzione interessante potrebbe essere quella che conduce a Monaco di ...