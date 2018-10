calcioweb.eu

: #Calciomercato, #Ramsey ai titoli di coda con l'#Arsenal: concorrenza inglese per le italiane - CalcioWeb : #Calciomercato, #Ramsey ai titoli di coda con l'#Arsenal: concorrenza inglese per le italiane - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Ramsey, l'addio a gennaio è un'ipotesi concreta: #Milan vigile, c'è anche l'#Inter - internewsit : Ramsey fa gola all'Inter: occasione a gennaio? Sfida tutta italiana - -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) L’esperienza all’Arsenal sta per concludersi per il centrocampista gallese Aaron. Di proprietà della società londinese dal 2008, anno dell’acquisto del suo cartellino dal Cardiff City, il tuttocampista ha il contratto in scadenza con i Gunners nel prossimo giugno e, per questo motivo, molti club di primo piano stanno facendo un pensierino sul suo cartellino. Negli ultimi giorni sono emerse voci di un interessamento di alcuni club italiani come Inter, Juventus e soprattutto il Milan, sempre vigile sui parametro zero anche nell’era del dopo Galliani. C’è un ostacolo, però, per le squadre del nostro paese e non è di poco conto: sulle tracce del gallese, infatti, ci sarebbe anche il Liverpool di Jurgen Klopp, che già in estate aveva provato a strapparlo alla squadra di Emery. Klopp esi stimano reciprocamente e pare che il centrocampista non ...