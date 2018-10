Calcio | Serie A | Sampdoria-Spal 2-1

Calcio a 5 - i migliori italiani della giornata di Serie A1. Giuliano Fortini enfant prodige - Paolo Cesaroni spedisce Napoli in orbita : Pronostici rispettati nella prima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio a 5. L’Acqua&Sapone Unigross, detentrice dello scudetto, ha battuto nettamente il Civitella ed è al comando in compagnia dell’Italservice Pesaro, straripante contro Latina, del Lollo Caffè Napoli, corsaro ad Arzignano, e del Maritime Augusta, subito incisivo ad Eboli. A fare la differenza sono stati svariati calciatori italiani, tra cui ...

Albalonga (Calcio - serie D) - Del Moro : «Punto importante a Lanusei - questa squadra vale» : Roma – L’Albalonga coglie un punto prezioso sul campo del Lanusei. La sfida in terra sarda termina a reti bianche e Lorenzo Del Moro, giovane estremo difensore castellano classe 1999, commenta così il match: «Un pareggio importante dopo due partite in cui abbiamo racimolato un solo punto quando avremmo meritato molto di più. In Sardegna abbiamo affrontato un avversario di valore e sicuramente organizzato, ne è uscita una sfida combattuta ...

Probabili formazioni fantaCalcio Serie A - 7^ giornata : si gioca Sampdoria-Spal : Probabili formazioni fantacalcio Serie A, 7^ giornata – Si è giocata gran parte della 7^ giornata del campionato di Serie A, turno che ha dato importanti indicazioni. Successo della Juventus che allunga in classifica sul Napoli, vittoria anche per l’Inter, si riscatta la Roma nel derby contro la Lazio. Chiude il programma Sampdoria-Spal. Probabili formazioni fantacalcio Serie A, 7^ giornata Sampdoria-Spal, lunedì 1 ottobre ore ...

Pagelle/ Sassuolo-Milan (1-4) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata) : Le Pagelle di Sassuolo Milan (1-4): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I rossoneri espugnano il Mapei Stadium grazie alla doppietta di Suso che torna a fare la differenza.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 22:54:00 GMT)

Serie A - Sassuolo-Milan 0-0 LIVE : Calcio d’inizio! : Nel posticipo del settimo turno di Serie A, il Milan prova a ritrovare il successo dopo tre pareggi consecutivi. L’avversario non è dei migliori per ripartire: il Sassuolo, infatti, è la rivelazione dell’avvio di campionato. De Zerbi torna all’undici che ha battuto l’Empoli, con Locatelli in mezzo e il tridente Berardi-Boateng-Di Francesco davanti. Gattuso sceglie Abate sulla fascia destra difensiva e in attacco, ...

Calcio - serie A : Parma-Empoli 1-0 : 19.56 Al Tardini Parma batte Empoli 1-0 Sfida tra neopromosse, Empoli più versato al palleggio, Parma che punta alla profondità.Tentativi di Zajc e Barillà. Al 32' Siligardi impegna Terracciano,ma è Gervinho,servito da Barillà,a portare avanti il Parma al 33'. L'Empoli reagisce e al 45' Zajc colpisce il palo.Empoli sfortunato:al 46' altro palo di Caputo.I toscani provano in tutti i modi a riaprire la partita e spingono,ma muro emiliano ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan-Fiorentina 3-2 - le rossonere di Carolina Morace si impongono al Vismara : Ottimo inizio di campionato per il Milan femminile allenato da Carolina Morace. La compagine rossonera, nata dopo l’acquisizione del titolo sportivo del Brescia, ha bissato il successo dell’esodio contro il Pink Bari sconfiggendo nel posticipo domenicale della seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A la Fiorentina di Antonio Cincotta. Al Centro Sportivo Vismara (Milano) le milaniste si sono imposte 3-2 grazie ...

Calendario Serie A Calcio - il programma della prossima giornata (5-7 ottobre). Gli orari delle partite e come vederle su Sky e Dazn : La Serie A tornerà in campo per il weekend lungo della prima settimana di ottobre. Si giocherà prima della sosta resa necessaria dagli impegni della Nazionale. Diversi gli incontri con un certo interesse: la Juventus sarà di scena a Udine, ma per classifica il match più rilevante sarà Napoli-Sassuolo. Impegno a Ferrara per l’Inter, contro la SPAL, mentre Lazio e Roma incrociano la Toscana: i biancocelesti avranno la Fiorentina in casa, i ...

Serie A - le partite delle 15 LIVE : Calcio d’inizio! : Dopo il lunch match delle 12:30, vinto dal Bologna sull’Udinese, la Serie A propone altri tre incontri alle 15: il Frosinone, alla ricerca disperata di punti salvezza, ospita il Genoa di Piatek; il Toro va a far visita al Chievo; al Franchi, infine, va in scena Fiorentina-Atalanta. FROSINONE-GENOA 0-0 LIVE Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Molinaro; Ciano; Campbell, ...

Pagelle / Roma Lazio (3-1) : finalmente Pellegrini! FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata) : Pagelle Roma Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 7^ giornata. I protagonisti del derby, migliori e peggiori all'Olimpico (oggi 29 settembre)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:05:00 GMT)

Calendario Serie A Calcio - gli orari delle partite di oggi. Come vederle in tv su Sky e Dazn : Dopo il trittico di anticipi di ieri, la settima giornata della Serie A 2018-2019 continuerà oggi, domenica 30 settembre. Nonostante siano stati giocati al sabato tre grandi partite, la tornata potrebbe riservare ancora match avvincenti e appassionanti, ed oggi il via sarà dato dal lunch match domenicale delle ore 12.30, che vedrà opposte Bologna ed Udinese. Alle ore 15.00 tre gare, ovvero Chievo-Torino, Fiorentina-Atalanta e Frosinone-Genoa, ...

Probabili formazioni fantaCalcio Serie A - 7^ giornata : gli schieramenti : Probabili formazioni fantacalcio Serie A – Il turno infrasettimanale è già alle spalle e le squadre di Serie A si apprestano a tornare in campo per la settima giornata di campionato. Il Milan va al “Mapei Stadium” dove cercherà i tre punti contro il Sassuolo, rivelazione stagionale. Chiudono il turno: Bologna-Udinese, Chievo-Torino, Fiorentina-Atalanta, Frosinone-Genoa, Parma-Empoli e Sampdoria-SPAL. Di seguito le Probabili ...

Calcio a 5 - 1a giornata Serie A 2018-2019 : l’Acqua&Sapone detta legge all’esordio - ottimo avvio per Pesaro - Napoli e Augusta : Inizia nel segno dell’Acqua&Sapone il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio a 5. I campioni d’Italia hanno inaugurato il torneo con una netta vittoria per 4-1 contro il Civitella nell’anticipo della prima giornata, lasciando subito intravedere un potenziale enorme, che si è palesato con le reti del neo acquisto Ercolessi, di Coco e degli oriundi Lima e De Oliveira, autentici cecchini di una squadra che lascia intendere ...

Pagelle/ Inter-Cagliari (2-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata) : Pagelle Inter Cagliari (2-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 7^ giornata. I gol dei nerazzurri portano la firma dei rincalzi di lusso, Lautaro Martinez e Politano.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:57:00 GMT)