Calcio | Sampdoria-Spal 2-1 | decide Defrel

Sampdoria-Spal 2-1 - le pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/17 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 01 10 2018 Genova - (Italia) Sport ...

Probabili formazioni fantaCalcio Serie A - 7^ giornata : si gioca Sampdoria-Spal : Probabili formazioni fantacalcio Serie A, 7^ giornata – Si è giocata gran parte della 7^ giornata del campionato di Serie A, turno che ha dato importanti indicazioni. Successo della Juventus che allunga in classifica sul Napoli, vittoria anche per l’Inter, si riscatta la Roma nel derby contro la Lazio. Chiude il programma Sampdoria-Spal. Probabili formazioni fantacalcio Serie A, 7^ giornata Sampdoria-Spal, lunedì 1 ottobre ore ...

Cagliari-Sampdoria 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : 1/17 LaPresse/Alessandro Tocco ...

Pagelle/ Sampdoria-Inter (0-1) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata) : Pagelle Sampdoria-Inter (0-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 5^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a Marassi: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 23:01:00 GMT)

Sampdoria-Inter 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/11 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Pagelle/ Sampdoria-Inter : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata - primo tempo) : Pagelle Sampdoria Inter: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 5^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a Marassi: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:19:00 GMT)

Sampdoria-Fiorentina 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/18 Foto LaPresse ...

Sampdoria-Fiorentina - Giampaolo : 'Spero in uno stadio pieno - ci dà ossigeno. I viola giocano un bel Calcio' : Archiviato l'ampio successo di Frosinone, per la Sampdoria è tempo di pensare al recupero della prima giornata di campionato. Il match di Marassi contro la Fiorentina era stato rinviato in seguito al ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Frosinone-Sampdoria 0-5 - disfatta dei ciociari allo Stirpe e dominio dei doriani : E’ notte fonda per il Frosinone di Moreno Longo nell’anticipo serale del “Benito Stirpe” contro la Sampdoria, valido per la quarta giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. I ciociari sono stati piegati 5-0 dai doriani tra le mura amiche in un incontro dominato dagli ospiti. Le reti sono state siglate da Quagliarella al 10′, Caprari al 47′, Defrel al 54′, Kownacki al 83′ su rigore e ...

Calcio - anticipo Frosinone-Sampdoria 0-5 : 22.26 La sosta non ha fatto perdere il ritmo alla Sampdoria,che passa 5-0 a Frosinone nell'anticipo serale della quarta giornata.Il tris calato contro il Napoli non era un caso. Piange già la classifica dei ciociari con un solo punto. Passano 10' e gli ospiti segnano:Barreto mette Quagliarella solo davanti alla porta. La reazione del Frosinone si stampa sulla traversa su colpo di testa di Brighenti.A inizio ripresa raddoppio di Caprari (47', ...

Frosinone-Sampdoria 0-5 - le pagelle di CalcioWeb : 1/14 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Lutto nel mondo del Calcio : morto ex difensore di Fiorentina e Sampdoria [NOME e DETTAGLI] : Lutto nel mondo del calcio, è morto all’età di 69 anni, Giancarlo Galdiolo, ex difensore della Fiorentina (dal 1970 al 1980) e della Samp (80-82). La notizia è arrivata direttamente dal figlio Alessandro attraverso un messaggio su Facebook: “Dopo una lunga malattia durata piu’ di 8 anni ci lascia un altro grande campione! Fai buon viaggio papa”. Galdiolo era affetto da una forma di demenza frontale temporale come ...

PAGELLE/ Sampdoria-Napoli - 3-0 - : il ritorno di Defrel. FantaCalcio - i voti della partita - Serie A 3giornata - : PAGELLE Sampdoria Napoli , 3-0, : Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Luigi Ferraris, valida per la terza giornata di Serie A

Sampdoria - Quagliarella e quel gesto tecnico che fa bene al Calcio -VIDEO- : Quagliarella- E’ tornato, “mister solo gol belli” colpisce ancora dopo un breve periodo di letargo. Fabio Quagliarella punisce il suo Napoli con un colpo di tacco terrificante e fuori da ogni logica. Un colpo di tacco pazzesco, perfetto stilisticamente e acrobaticamente. Il gol, l’urlo del Marassi, ma non quello del diretto interessato. Un gol al […] L'articolo Sampdoria, Quagliarella e quel gesto tecnico che fa ...