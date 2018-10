Calcio a 5 | i migliori italiani della giornata di Serie A1 Giuliano Fortini enfant

Pagelle Real Madrid-Roma 2-0 - voti Champions League : Modric e Isco inventano Calcio - Olsen e Under i migliori della Roma : Pagelle Real Madrid-Roma Roma Olsen 6,5: Risponde presente su due tiri ravvicinati di Isco con due parate fantastiche di istinto. Molto reattivo anche sul colpo di testa di Ramos, mentre non può molto in occasione di entrambi i gol. Florenzi 5,5: In grande sofferenza in fase difensiva quando deve contenere lo strapotere tecnico di Marcelo. Non si fa mai vedere in avanti con delle sovrapposizioni e si limita a svolgere compiti difensivi. Manolas ...

I migliori giovani su cui investire al FantaCalcio - ecco i nomi : Se il countdown per il campionato di Serie A più entusiasmante degli ultimi 7 anni sta per avere inizio, quello per il Fantacalcio vive già momenti di adrenalina tra i futuri fantallenatori, pronti a darsi battaglia per ore ed ore nel tentativo di accaparrarsi i pezzi pregiati delle 20 squadre di A, complice un sempre più pazzo calciomercato, ricco di colpi di scena clamorosi. E allora chi non farebbe carte false per avere nella propria rosa i ...

Streaming Calcio : i migliori siti : Sono sempre di più coloro che cercano modi per vedere le partite di calcio in Streaming gratis online. Tali portali contengono link sempre aggiornati per vedere tutti gli incontri stando comodamente seduti avanti al proprio PC. Questo articolo verrà aggiornato periodicamente perché quello dei siti di Streaming sportivi è un campo molto vasto: quando un grande portale viene colpito, o rinasce subito come la fenice oppure viene rimpiazzato in ...