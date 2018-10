Cairo | ' Mazzarri ha voglia di fare bene | Torino è una piazza ambiziosa'

Cairo : 'Torino ambizioso grazie a mercato e Mazzarri' : TORINO - Il Torino è arrivato al massimo punto della parabola o ancora no? ' Noi quest'anno abbiamo fatto una campagna acquisti importante non vendendo giocatori che ci venivano richiesti, aggiungendo ...

Toro - Cairo : "Piena fiducia a Mazzarri" : Uno su due: De Silvestri va verso il recupero. Infermeria che pian piano si svuota in casa Toro dopo i problemi della settimana scorsa. E così, dopo Soriano già convocato contro il Napoli ed ...

Torino - Cairo : “Superiamo la sconfitta col Napoli - fiducia in Mazzarri” : “Una partita andata male può capitare. Ho massima fiducia nel lavoro di Mazzarri“. E’ un Urbano Cairo disteso nonostante la pesante sconfitta in campionato del suo Torino con il Napoli. “Succede che la partita non abbia l’esito sperato, la squadra non ha fatto quel passo avanti che aveva fatto nelle partite precedenti: ci può stare e dobbiamo resettare: mercoledì c’è un’altra occasione” ...

Le cessioni recenti e le scelte di Mazzarri : Cairo analizza il suo Torino - ma si contraddice… : Urbano Cairo ha parlato delle cessioni di Ljajic e Niang delle ultime ore di mercato, adesso è il Toro di Mazzarri Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha appena completato le cessioni di Niang e Ljajic rispettivamente volati a Rennes e Besiktas. Il patron ha spiegato l’addio del serbo, cessione un po’ contestata da una frangia dei tifosi: “lui ha avuto un’offerta molto importante dalla Turchia ed è stato lui a ...

Torino - Cairo : "Ljajic? Via a malincuore - ha scelto lui. Questo è il Toro di Mazzarri" : Ammette che Adem Ljajic è andato via , passando al Besiktas, "a malincuore" perché "lui ha avuto un'offerta molto importante dalla Turchia ed è stato lui a decidere diversamente. A me piaceva tanto". ...

Torino - Cairo : 'Zaza preso per accontentare Mazzarri - ora sta a lui. Iago resta - Niang e Ljajic...' : Urbano Cairo, presidente del Torino , ha parlato in un'intervista rilasciata a Sky Sport: 'Sicuramente non vinceremo lo scudetto del bilancio quest'anno, ma abbiamo fatto investimenti importanti perché lo ritenevamo giusto farlo. Abbiamo tenuto i nostri migliori calciatori e poi ...